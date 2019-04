Liverpool palasi takaisin Englannin Valioliigan kärkeen nuijimalla Huddersfieldin 5–0. Kotijoukkueen peli lähti salamana käyntiin, kun Naby Keita iski avausmaalin jo 15. sekunnilla.

Kahden pisteen erolla sarjakärkeen noussut Liverpool käy mestaruuskamppailua Manchester Cityn kanssa. City on kuitenkin niskan päällä, sillä se on pelannut yhden ottelun vähemmän. Liverpoolilla on enää kaksi ottelua jäljellä.

Liverpoolin maaleista vastasivat Naby Keitan lisäksi Sadio Mane ja Mohamed Salah, jotka kumpikin tehtailivat kaksi osumaa. Ensimmäisen puoliajan jälkeen Liverpool johti 3–0.

City voi nousta takaisin sarjakärkeen sunnuntaina, jos se voittaa Burnleyn sunnuntaina.