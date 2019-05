HPK hallitsee SM-finaalien aloitustilastoja

Oulun Kärppien yhdeksäs jääkiekon Suomen mestaruus on katkolla torstaina Hämeenlinnan Rinkelinmäellä. Tilastoista löytyy tukea sille, ettei kotijoukkue HPK myy nahkaansa halvalla.

HPK on hallinnut varsinkin aloituksia. Maanantain kotiottelussa Kärpät pääsi aloitusvoitoissa vihdoin niskan päälle 32–29, mutta viiden finaalipelin yhteen lasketussa vertailussa HPK on vienyt aloitukset selvästi 181–137.

HPK:n hyökkääjien aloitusvoittojen prosenttiluvut ovat olleet huomattavasti korkeammat kuin Kärpillä. HPK:n nelosketjun keskushyökkääjä Filip Riska voitti neljässä ensimmäisessä finaalissa 51 aloituksesta 34, eli hänen prosenttinsa on 66,7. Ykkösketjun keskusmies Otto Paajanen urakoi 76 aloitusta, joista hän voitti 63,2 prosentin teholla 48.

Kärpistä tshekkihyökkääjä Michal Kristofin voittoprosentti neljässä ensimmäisessä finaalissa oli 50 (50 aloitusta, joista 25 voittoa). Ruotsalaishyökkääjä Nicklas Lasu oli neljän ensimmäisen finaalin ahkerin aloittaja 81 yrityksellään, joista hän voitti 43,2 prosentin teholla 35.

HPK hieman ahkerampi laukoja

Laukaisutilastossa HPK on hieman Kärppiä ahkerampi. HPK-vahti Emil Larmi on torjunut viidessä loppuottelussa 98 kertaa, Kärppien Veini Vehviläinen 101 laukausta. Viime maanantaina Vehviläinen torjui Oulussa 29 kertaa ja Larmi vain 16 laukausta, mutta Kärpät jätti 2–0-kotivoitolla HPK:n nollille.

Eniten laukauksia on Kärppien runkosarjan pistepörssin kakkosella Ville Leskisellä, joka on ampunut 25 kertaa ja tehnyt kaksi maalia (tehoprosentti 8,0). Myös Kärppä-puolustaja Jani Hakanpäällä samoin 25 laukausta. Hän on tehnyt 4,0 prosentin teholla yhden maalin.

HPK:sta kakkosketjun laidassa pelannut Markus Nenonen on laukonut 21 kertaa ja iskenyt yhden maalin. Teemu Turusella on 11 laukausta ja kolme maalia, mikä nostaa onnistumisprosentin kunnioitettavasti 27,3:een.

HPK on osunut ylivoimalla tolppien väliin kahdesti, Kärpät kerran. Kärpillä on finaalisarjassa alivoimamaali, jonka iski lauantaina neljännessä loppuottelussa Oskar Osala.