Mercedes-pomo näkee yhtäläisyyksiä menneeseen Bottaksen ja Hamiltonin välisessä taistossa

Formula ykkösten alkukausi on ollut yhtä juhlaa Mercedes-tallille: neljästä kisasta neljä kaksoisvoittoa, ja kaksi voittoa sekä Valtteri Bottakselle että Lewis Hamiltonille. Ei ihme, että kommentaattorit ovat jo maalailleet kaudesta samanlaista kaksintaistelua kuin muutaman vuoden takaiset Hamiltonin ja Nico Rosbergin yhteenotot.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff näkee yhtäläisyyksiä nykypäivän ja Hamilton vastaan Rosberg -taiston välillä.

– Kyllä tämä hieman minua siitä muistuttaa. Kaksi kuljettajaa, joilla molemmilla sekä taitoa että kunnianhimoa voittaa mestaruus. Meidän on toki muistettava, että neljästä ensimmäisestä kisasta ei parane innostua liikaa. Jäljellä on 21 kisaa, ja (Ferrarin) Sebastian Vettel ja Charles Leclerc voivat hyvinkin nopeasti päästä mukaan peliin, Wolff pohtii Autosportille.

Se, mikä menneeseen vertailussa eniten kiinnostaa, on tietysti kuljettajien välinen suhde ja sen kemia. Hamiltonin ja Rosbergin tallitoveruus oli ajoittain hyvinkin kitkerää ja tulikivenkatkuista, ja Wolff tietenkin muistaa nuo vuodet 2014–16.

– Tuolla suhteella on totta kai väliä, jotta vältymme siltä mitä kävimme läpi Nicon ja Lewisin kanssa, Wolff myöntää.

Tallipäällikkö ei kuitenkaan ole huolissaan.

– Olemme onnekkaita, koska heillä on erittäin hyvä suhde. He tulevat hyvin toimeen keskenään. Taustalla ei ole juurikaan mitään pelejä, ja olen siitä hyvin iloinen. Mutta on muistettava sekin, että olemme nähneet suhteiden heikkenevän.

– Kummallakin on kunnianhimoa, haluamme heidän olevan ärhäköitä leijonia autossa, joten et voi odottaakaan lammasmaista käytöstä. Mutta kunnioitus (toista kohtaan) on pysyttävä. Olemme tallina erittäin vahva, emmekä salli, että kuljettajien välinen suhde murenee sellaiseksi, että sillä on kielteistä vaikutusta talliin. Ja jos niin joskus tapahtuu, tuomme peliin keltaiset ja punaiset kortit. Mutta tuossa tilanteessa emme nyt ole.