"Finaalisarja saa arvoisensa lopetuksen" – Kärpistä ja HPK:sta huokuu keskinäinen kunnioitus

Jääkiekon tämän vuoden SM-finaalit ovat olleet tasapainoinen ottelusarja. Kahdesta hyvästä joukkueesta hävinnyt joutuu tänään ratkaisufinaalissa pettymään, mutta tuskin kovin karvaasti.

Kummankin finaalimiehistön päävalmentajasta huokui ainakin ratkaisuottelun aattona kunnioitus vastustajaa kohtaan.

– Finaalisarja saa arvoisensa lopetuksen. Jos HPK tekee lauantaina maalin enemmän, se on ansaittu mestaruus, Kärppien Mikko Manner sanoo.

– Kukaan ei tiedä, minkälainen ottelu seiskafinaalista tulee. Luultavasti maalin peli, HPK:n Antti Pennanen heittää.

Runkosarjan ylivoimaisesti voittanut viime kauden Suomen mestari Kärpät lähti runkosarjaviitosta HPK:ta vastaan ennakkosuosikkina. HPK on jopa yllättänyt rohkeudellaan. Se on finaalisarjan aikana enimmäkseen hallinnut peliä, vaikka viimeksi Hämeenlinnassa vierailija Kärpät saneli tahdin kaukalossa.

– En usko, että Kärpät tuolla hyökkäyskalustolla lähtee puolustamaan, HPK:n Pennanen arvuuttelee ratkaisuottelun pelitapaa.

Kärppien dynastia

Pari viime kautta nykyaikaisen hyökkäyspelin suuntaa Liigassa näyttänyttä Kärppiä on arvosteltu kärkkäästi puolustusvoittoisuudesta. Se on hieman epäreilua, sillä huippu-urheilussa lopputuloksella on itseisarvonsa ohi viihdearvojen.

Moni näkisi kiekkovallan mieluusti vaihtuvan. Historiansa yhdeksättä mestaruutta hakeva Kärpät on juhlinut SM-kultaa viiden viime vuoden aikana kolmesti.

– Menettämisen pelkoa meillä oli jo pudotuspelisarjoissa Ilvestä ja HIFK:ta vastaan. Nyt olo on rauhallinen, päävalmentaja Manner vakuuttaa.

HPK on voittanut SM-liigan kerran, vuonna 2006. Finaaleissa se on pelannut viimeksi 2010.

Seitsemäs ja viimeinen SM-loppuottelu alkaa Oulun Raksilassa kello 17.