Readly Express hurmasi Vermossa

Vuodesta 1980 saakka järjestettyä Finlandia-ajoa oli tänä vuonna odotettu kenties enemmän kuin koskaan, sillä mukana oli Euroopan kuumin nimi Readly Express. Timo Nurmoksen valmentama supertähti olikin odotusten mukainen vietyään suurkilpailun nimiinsä eleettömästi. Finlandia-ajon voittaja palkittiin 110 000 eurolla.

Alkukiihdytyksessä vauhdikkaimmin matkaan ampaisi ykkösradalta startannut suomalaisruuna Next Direction, joka valtasi johtopaikan. Timo Hulkkosen valmennettavaa ohjastanut Iikka Nurmonen ei kuitenkaan lähtenyt puolustamaan kärkipaikkaa, kun suursuosikki Readly Express rymisteli rinnalle kyselemään johtopaikkaa itselleen.

Björn Goopin ohjastama ori piti keulapaikalla tilanteen hallussaan ja karkasi maalisuoralla hallittuun voittoon Next Directionin seuratessa toiseksi. Suomalaismenestystä lähdössä täydensi Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Chief Orlando, joka sijoittui kolmanneksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Monien mielestä Euroopan paras ravuri Readly Express kilpaili ensimmäistä, ja viimeistä kertaa Suomessa. 7-vuotiaan orin seuraava kilpailu on Euroopan merkittävin sprinttikilpailu Elitloppet, joka kilpaillaan toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Sen jälkeen menestyshevonen siirtyy kilparadoilta siitosuralle.

Nurmos palkittiin Vermossa seitsemäntenä suomalaisena raviurheilijan kultaisella ansiomerkillä. Aiemmin saman kunnianosoituksen ovat saaneet Jorma Kontio, Pekka Korpi, Martti Keskinen, Tuomo Mäkelä, Pentti Savolainen sekä Markku Nieminen.

Nurmokselle päivä oli muutenkin menestyksekäs, sillä hänen valmentama EL Fitzgerald voitti Tammaderbyn napaten 30 000 euron arvoisen ykköspalkinnon.

Nelivuotiaille lämminverisille rajatussa Glenn Kosmos Memorialissa suomalaisori Graceful Swamp kohtasi ensi kertaa ulkomaisia ikätovereitaan. Erkki-Pekka Mäkisen valmentama ja Ari Moilasen ohjastama voittokone antoi suomalaisyleisölle syytä riemuun halliten lähtöä alusta loppuun. Se kiihdytti johtopaikalle jo ennen ensimmäistä kaarretta, jonka jälkeen vastustajat pysyivät takana maaliin saakka. Huippulupaava Graceful Swamp on nyt startannut urallaan 26 kertaa ja voittanut 21 kertaa.

– Tunnelma oli kuin maajoukkueessa, Mäkinen kuvaili voittojuoksua.

– Oli hienoa edustaa Suomea. Kyseessä on yhdet kovatasoisimmista raveista, joita on ikinä Suomessa järjestetty, joten tunne on sanoinkuvaamaton. Voitto tuli yllättävänkin helposti. Odotin kovempaa vastusta, mutta hevonen sai tehdä rauhassa oman juoksunsa.

Erkon Pokaalissa estradin valtasivat suomenhevoset. Suurena suosikkina matkaan lähtenyt Tähen Toivomus joutui alkumatkasta vaikeuksiin hukattuaan ravirytminsä. Henri Bollströmin ajokki löysi kuitenkin nopeasti ravisävelen edeten johtavan rinnalle. Maalisuoralla hevoselta loppui puhti rankan juoksun päätteeksi, ja voittoon kiri helpomman reissun saanut Polara. Voiton ohjastanut Antti Tupamäki myös valmentaa ruunaa.

Lauantain muita Toto75-voittajia olivat Volnik Du Kras, North Lexus sekä Excalibur It.