Pittsburghin Murray on Kanadan ykkösvahti MM-jäällä

Pittsburgh Penguinsin NHL-maalivahti Matt Murray on Kanadan ykkösmaalivahti jääkiekon MM-turnauksessa Slovakiassa. Kanada avaa turnauksensa Suomea vastaan Kosicessa kisojen avauspäivänä 10. toukokuuta.

Penguinsille NHL:n runkosarjassa 29 ottelua torjuntaprosentilla 91,9 voittaneen Murrayn valinnasta kertoi kanadalaissivusto TSN:n kiekkotoimittaja Brent Wallace Twitter-tilillään.

– Matt on pelannut isoissa peleissä, painepeleissä. Ei epäilystäkään, että hän on meidän ykkösmaalivahtimme, Kanadan päävalmentaja Alain Vigneault sanoi Wallacen mukaan.

Kanadan kakkosvahtina kisoissa on Philadelphia Flyersin Carter Hart. Kolmantena maalivahtina Kanadan MM-joukkueessa on New Jersey Devilsin Mackenzie Blackwood.