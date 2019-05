Palloliitto lätkäisi sakot kahdelle Ykkösen seuralle – syynä rasistinen huutelu

Huhtikuun lopussa Tammisaaressa pelatussa EIF–Jaro-ottelussa vierasjoukkue Jaron kannattajien joukosta kuului yksittäinen rasistinen huuto. Ottelu keskeytettiin hetkeksi ensimmäisellä jaksolla, ja kenttäkuuluttaja kehotti yleisöä siistimään kielenkäyttöään. Muuten uhkana olisi ollut koko ottelun keskeyttäminen.

– EIF on ottelun järjestäjänä ennaltaehkäissyt järjestyshäiriöitä muun ohella järjestyksenvalvojien määrällä ja sijoittelulla. Lisäksi EIF on sopinut Jaron kannattajien kanssa etukäteen ottelutapahtuman käytännön järjestelyistä. Ottelutapahtumassa rasistisen huudon jälkeen järjestyksenvalvojien määrää lisättiin Jaron kannattajakatsomon eteen. Lisäksi ottelussa kuulutettiin turvakuulutus rasistisen huudon jälkeen. Tämän jälkeen rasistista huutelua ei enää ilmennyt, Palloliitto kertoi päätöksessään.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

EIF ei pystynyt tunnistamaan huutelijaa, joten järjestysmiesten ja muun henkilökunnan sijoittelu ei onnistunut täydellisesti. Myöskään Jaro ei ole pystynyt selvittämään huutelijan henkilöllisyyttä.

– Seurojen vastuu kannattajiensa käytöksestä on ankaraa vastuuta. Tapauksen osalta Jaron kannalta lieventävänä seikkana on otettava huomioon, että Jaro on pahoitellut tapahtunutta ja osoittanut jälkikäteisillä toimillaan suhtautuvansa vakavasti rasismiin. Ottelutapahtumassa heti rasistisen huudon ilmettyä Jaron joukkueenjohtaja on reagoinut tapahtuneeseen ja käynyt kannattajaryhmän kanssa keskustelemassa asiasta. Lisäksi Jaron vastineen mukaan sen kannattajaryhmä on poistanut kyseisen rasistisen huudon huutaneen kannattajan ottelutapahtumasta, Palloliitto kertoi.