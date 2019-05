Ilosen taustavoima Rauhala Korhosen avuksi: "Korhosen kanssa kyse on siirtymisestä hyvästä erinomaiseen"

Mikko Ilosen valmentajana tunnettu Timo Rauhala liittyy golfin ammattilaispelaajan Mikko Korhosen taustajoukkoihin. Korhonen valmistautuu parhaillaan uransa toiseen arvoturnaukseen, ensi viikolla Yhdysvalloissa pelattavaan PGA-mestaruuskilpailuun.

– Kun Ilonen päätti lopettaa, oli luonteva hetki pyytää Timoa mukaan valmennustiimiini. Hän aloitti tiimissäni päävalmentajana jo ennen Marokon kisaa eli muutama viikko sitten, Korhonen kertoi tiedotteessaan.

Korhosen valmentajana jatkaa myös häntä juniorivuosista asti valmentanut Markku Louhio.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vastikään Korhonen vaihtoi myös caddiensä, kun Karri Kakko lopetti. Hänen tilalleen tuli britti Nick Mumford.

Rauhala on ansioitunut valmentaja, joka on luotsannut Ilosen lisäksi muun muassa Minea Blomqvist-Kakkoa. Korhonen kaipaa Rauhalalta etenkin kokemusta menestymisestä ja siitä, mitä pärjääminen vaatii.

Rauhala uskoo, että kokeneen Korhosen kanssa pienet muutokset riittävät.

– Minun tehtäväni on nyt opetella Mikon tavat tehdä asioita. Mitään, mikä on ehjää, ei rikota. Mikko on 38-vuotias kokenut tour-pelaaja; pienet muutokset riittävät ja henkisen voiman kasvu tietyissä tilanteissa, Rauhala kertoi tiedotteessa.

– Mikko haluaa tehdä monia asioita itsenäisesti, ja se on hirveän hyvä juttu. Roolini on varmasti erilainen kuin joidenkin muiden pelaajien kanssa, Rauhala luonnehtii.

Viime sunnuntaina Korhonen ylsi uransa toiseen voittoon Euroopan-kiertueella, kun hän voitti Kiinassa. Uusinnassa birdiellä ratkennut ykkössija nosti Korhosen maailmanlistalla 84. sijalle ja takasi hänelle pääsyn PGA-arvoturnaukseen.

– Mikko on persoonana sellainen, että kun hän uskaltaa asettaa itselleen tavoitteita, hän ne myös saavuttaa. Kyse on nyt siirtymisestä hyvästä erinomaiseen, Rauhala kertoi.

– Pyrimme tekemään kaikki asiat vähän paremmin. Hän on siihen nyt valmis. Mikosta on kasvanut todella kova peluri, ja ajoitus tälle muutokselle on erittäin hyvä, Rauhala arvioi.