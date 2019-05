NHL-miehistöt MM-jäällä haastava Leijonat vähät välittää säälittelystä

Suomen jääkiekkomaajoukkue on harvoin ollut yhtä yksiselitteisesti haastaja kuin perjantaina Slovakiassa alkavassa jääkiekon MM-turnauksessa. Kosicessa A-alkulohkossa pelaavassa joukkueessa on peräti 18 MM-ensikertalaista ja NHL-kokemusta vain murto-osa verrattuna muihin mitalintavoittelijoihin.

Esimerkiksi B-lohkon Ruotsilla on koossa jo 19 NHL-kiekkoilijaa. Suomen joukkueesta NHL-kokemusta peliuraltaan on neljältä, ja runkosarjapelejä maailman ykkösliigassa yhteensä 122.

”Stackars Suomi” (Suomi-parka), säälitteli torstaina ruotsalaisen Aftonbladet-lehden MM-ennakkoraatikin.

Suomi on altavastaajan asemasta vähät välittänyt. Se voitti viime viikonloppuna maajoukkueiden EHT-sarjassa NHL-tähtiä vilisevän Venäjän ja on muutenkin esiintynyt maaotteluissa edukseen.

– On selvää, että kun huomaa pärjäävänsä huippujoukkuetta vastaan, se antaa itseluottamusta. Jos ei olisi mitään palaa, olisi vaikeampaa. Olen todella luottavainen, päävalmentaja Jukka Jalonen vakuutteli Suomen jääharjoituksen jälkeen.

Hurja MM-alkuohjelma

Suomen otteluohjelma on Leijonien viime vuosikymmenten MM-kisahistoriassa poikkeuksellinen. Kolmessa ensimmäisessä ottelussa ovat vastassa alkulohkon ennakkoon kovimmat kilpakumppanit Kanada, Slovakia ja Venäjä. Viime vuoden MM-kisoissa Suomi aloitti Etelä-Koreaa vastaan.

– Ottelu kerrallaan mennään. Kanada on NHL-luokan joukkue. Itse pelaamme yhteistyön lätkää, ja katsomme, miten Kanada pelaa yli- ja alivoimat.

Jalonen näkee, että pikaisesti kootut pohjoisamerikkalaisjoukkueet Kanada ja USA ovat kisojen alussa haavoittuvimmillaan.

– Meille on etua siitä, että takana on neljä viikkoa yhteistä leiritystä. Suunnilleen puolet joukkueesta on ollut mukana sen ajan. Meille on siitä etua yhteispelissä.

NHL-pudotuspeleistä karsiutuneiden kanadalaispelaajien parhaimmistosta kasattu MM-ryhmä oli vielä tiistaina kesäterässä, kun se voitti maalikarkeloissa kehnon Itävallan 7–5.

– Meillä on mahdollisuutemme. Nikkareille (Kanadalla) ei tule helppoa, päävalmentaja Jalonen lupasi.

Maalivahti julki MM-avauksen alla

Suomen MM-avausottelu aikaa perjantaina paikallista aikaa kello 16.15. Euroaika suosii Kanadan sijasta Leijonia.

– Avausotteluun normaali valmistautuminen. Sitten puita uuniin ja kapuloita rattaisiin, Jalonen kuvasi taisteluasennetta.

Kanadaa vastaan aloittavan maalivahdin Suomi julkistaa vasta MM-avausottelun alla.

– Molarista ei ole kerrottavaa. Jos sen nyt julkistaisi, maalivahti joutuisi pyöritykseen, Jalonen perusteli.