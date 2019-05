Bottas putosi Espanjan gp:n lähdössä toiseksi

Mercedeksen Valtteri Bottas on Barcelonassa ajettavassa Espanjan gp:ssä toisena, kun F1-kauden viidennestä kilpailusta on ajettu muutama kierros. Paalupaikalta kisan aloittanut Bottas menetti ensimmäiseen mutkaan tultaessa kärkisijansa tallikaveri Lewis Hamiltonille.

Nelospaikalta matkaan lähtenyt Red Bullin Max Verstappen on noussut Ferrarin Sebastian Vettelin ohi kolmanneksi. Alfa Romeon Kimi Räikkösen kisa on alkanut surkeasti ja suomalaiskonkari on pudonnut koko ajajajoukon viimeiseksi. Räikkönen aloitti kilpailun 14. lähtöruudusta.