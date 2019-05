Hollannin gp:n paluu F1-sarjaan sai vahvistuksensa

Hollannissa ajettiin ensimmäinen kisa jo 1952, mutta vuoden 1985 koitoksen jälkeen maa poistui F1-kartalta. Nyt Hollannin gp palaa ainakin kolmeksi vuodeksi sarjaan.

– Olemme aina halunneet uusia kisapaikkoja, ja samalla kunnioittaa lajin historiallisia juuria Euroopassa. Ensi kaudella meillä onkin täysin uusi katukisa Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa, ja myös paluu Zandvoortiin 35 vuoden tauon jälkeen. Radalle, jolla on ollut osansa F1:n maailmanlaajuisessa suosiossa, F1-sarjaa hallinnoivan Formula 1 Gr oupin toimitusjohtaja Chase Carey sanoo.

– Radalla on pitkä ja vaikuttava historia, ja se on haasteellinen ajajille. (Hollantilaisen) Max Verstappenin suosio on korkealla, ja olen varma, että kisaa saapuu seuraamaan valtava määrä katsojia, Kansainvälisen autoliiton FIA:n puheenjohtaja Jean Todt täydensi.