AS Roman "sykkivä sydän" jättää seuran – 18 vuoden palveluksen jälkeen

Jalkapallon Italian pääsarjan Serie A:n roomalaisseuraa AS Romaa uransa alusta asti edustanut Daniele De Rossi päättää pelinsä seurassa tähän kauteen, Roma kertoi tiistaina. AS Roman 35-vuotias kapteeni ei kuitenkaan lopeta ammattilaisuraansa.

– Hän aikoo hakea uutta seikkailua, Rooman ulkopuolelta. Tämä on erään aikakauden päätös, seura tiedotti. – 18 vuoden ajan Daniele on ollut AS Roman sykkivä sydän. Vuodatamme kaikki kyyneleitä, kun hän vetää paitamme viimeisen kerran päälleen (26. toukokuuta) ottelussa Parmaa vastaan. Kunnioitamme kuitenkin hänen intohimoaan jatkaa uraansa muualla, ja kiitämme häntä uskomattomasta sitoutumisesta seuraan, Roman puheenjohtaja Jim Pallotta hehkutteli vielä. Mainos alkaa Mainos päättyy Vuonna 2006 maailmanmestaruuden Italian riveissä voittanut De Rossi on pelannut Roman paidassa 615 ottelua ja tehnyt niissä 63 maalia.