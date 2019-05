Simo Lipsanen livistää sipaisten lankulta – Portugalin-leirin harjoitukset ja testitulokset toitottavat SE-hyppääjän ennätyskuntoa

Kolmiloikkaaja Simo Lipsanen kimmahtaa terävästi ja kepeästi Santo Antonion harjoituskeskuksen radasta. Jokainen loikka heittää 191-senttistä ja 70-kiloista nuorukaista pitkälle. Harjoituskauden voimaharjoituksissa on näkynyt samanlaista lentoa.

Askelissa, punttiliikkeissä ja 23-vuotiaan nuorukaisen silmissä on nälkää, joka ennustaa ennätyksiä, joita odoteltiin turhaan koko viime kesä. Lipsasen Suomen ennätys 17,14 ja ainoa 17-metrinen on heinäkuulta 2017.

– Alkavan kesän tavoitteena on ennätys. Siitä lähdetään, että pystyisin sen rikkomaan, Lipsanen vahvistaa yhden kesän tavoitteistaan.

Valmentajien silmin Lipsanen lähti ennätysvireessä kilpailukauteen myös viime vuonna. Mutta Lipsaselle tuli yllättäviä pulmia vauhdinjuoksuun, eikä hän saanut ponnistustaan lankulle.

Lipsasen tuloksiin kasaantui X-merkkejä yliastumisista. Lisäksi hänen terävin kuntonsa alkoi taittua heinäkuun alussa pari viikkoa ennen kauden pääkilpailua, eikä Berliinin EM-finaalista lohjennut kuin yhdeksäs sija.

Lantio ylhäällä loikkiin

Lipsanen ja valmennusveturi Petri Ruotsalainen eivät aio toistaa virheitä.

– Harjoittelussa on keskitytty juoksupuoleen ja lankulletuloon. Sen on toimittava paremmin, jotta saan lisäsenttejä suoritukseen, Lipsanen tunnustaa tilanteensa.

– Juoksuun on yritetty saada lisää rentoutta ja tehoa. Lankulletulossa on keskitytty siihen, etteivät viimeiset askeleet veny liian pitkiksi ja että lantio pysyisi ylhäällä.

Lipsasen ihannesuorituksessa juoksu kulkee lankulle helposti ja ponnistus irtoaa eleettömän kepeänä räpsähdyksenä. Parhaimmillaan Lipsanen poistuu lankulta sipaisemalla.

Kolmiloikassa kosketukset pysyvät kepeinä ja helppoina, jos hyppääjä pystyy nopeaan voimantuottoon. Kevään toisella Portugalin-leirillä räjähtävän voiman mittarit ovat näyttäneet lukemia testiennätysten tuntumassa.

– Pääpaino on ollut lajiharjoittelussa, mutta hallikauden jälkeen on saatu pientä parannusta myös fyysisiin ominaisuuksiin. Testit ovat ihan OK-tasolla, Lipsanen paljastaa.

Kiihdyttämällä MM-Dohaan

Lipsanen alkaa kilpailla kesäkuun alussa, vaikka kausi huipentuu vasta syys-lokakuun vaihteessa Dohan MM-kisoihin.

– Se on tiedossa, että kaudesta tulee pitkä, joten ei auta herkistellä liikaa kesän ensimmäisiin kisoihin.

Viime kesänä Lipsasen loikat mitattiin pisimmillään 16,84-metrisiksi. Helmikuussa Lipsanen ponnisti Ranskan Lievinissä uransa toiseksi parhailla loikilla 16,98 metriin.

Kesällä Lipsasen ohjelmaan kuuluu pitkästä aikaa myös pituuskisoja.

– Pääpaino on kolmiloikassa, mutta väliin on tarkoitus hypätä pituutta, jos tilanne on hyvä. Se tukee päälajia.

Kolmiloikan lisäksi Lipsanen opiskelee Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa metsätieteitä.