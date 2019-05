Ruotsi väänsi voiton Sveitsistä – "Se ei ollut virheetöntä, mutta taistelimme kovaa"

Jääkiekon hallitseva maailmanmestari Ruotsi väänsi Sveitsistä 4–3-voiton MM-kisojen B-lohkon ottelussa Bratislavassa. Voittomaalista vastasi Ruotsin kapteeni Oliver Ekman-Larsson, jonka terävä kuti vei kiekon verkkoon päätöserässä vain reilu minuutti Sveitsin tekemän 3–3-tasoituksen jälkeen.

Sveitsi aloitti Ruotsia vahvemmin, ja maan nopeat hyökkäykset kahdella yhtä vastaan panivat kokeneen ruotsalaisvahdin Henrik Lundqvistin testiin. Sveitsin Sven Andrighetto onnistui saamaan kiekon Lundqvistin taakse jo ajassa 4.09.

– Todella kova rutistus meiltä. Se ei ollut virheetöntä, mutta taistelemme tosi kovaa, sanoi Ruotsin valmentaja Rikard Grönborg.

Voiton ansiosta Ruotsilla on edelleen mahdollisuus nousta B-lohkon kärkeen. Venäjä johtaa B-lohkoa 15 pisteellä. Ruotsilla, Sveitsillä ja Tshekillä on kullakin 12 pistettä. Seuraavaksi Ruotsi pelaa Latviaa vastaan sunnuntaina. Maanantaina on vastassa Venäjä, joka on voittanut kaikki viisi otteluaan.

A-lohkon ottelussa Slovakia murskasi Britannian maalein 7–1. MM-isäntäjoukkue avasi maalihanat heti kättelyssä kun Andrej Sekera ja Tomas Tatar heiluttivat verkkoa muutaman sekunnin sisään ottelun kolmannella peliminuutilla. Britannian ainoan maalin teki Mike Hammond avauserän lopulla.