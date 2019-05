Next Direction sai nelosradan Elitloppet-karsintaan

Maailman suurin ravureiden sprintterikilpailu Elitloppet juostaan ensi sunnuntaina Solvallassa. Karsintalähtöjen radat on arvottu.

Suomalaisravuri Next Direction lähtee tavoittelemaan finaalipaikkaa nelosradalta. Iikka Nurmonen ohjastaa Timo Hulkkosen valmentamaa Next Directionia.

Timo Nurmoksen Readly Express kuuluu kilpailun suuriin suosikkeihin. Se sai arvonnassa ikävän seiskaradan. Finaalin voittaja palkitaan 3 miljoonalla kruunulla.

1. karsinta: 1 Makethemark – Ulf Ohlsson (valmentaja Petri Salmela), 2 Disco Volante – Jorma Kontio (Stefan Melander), 3 Double Exposure – Erik Adielsson (Daniel Redén), 4 Next Direction – Iikka Nurmonen (Timo Hulkkonen), 5 Looking Superb – Åke Svanstedt (Jean-Michel Bazire), 6 Uza Josselyn – Gabriela Gelormini (René Aebischer), 7 Readly Express – Björn Goop (Timo Nurmos), 8 Sorbet – Carl Johan Jepson (Daniel Redén).

2 karsinta: 1 Aubrion Du Gers – Joseph Verbeeck (Jean-Michel Bazire), 2 Milligan’s School – Ulf Eriksson (Stefan Melander), 3 Bahia Quesnot - Junior Guelpa, 4 Day Or Night In - Johan Untersteiner, 5 Propulsion – Örjan Kihlström (Daniel Redén), 6 Milliondollarrhyme - Fredrik B Larsson, 7 Heavy Sound – Kenneth Haugstad (Daniel Redén), 8 Dijon - Romain Derieux.