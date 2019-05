Bosnia-Hertsegovinan valmentaja tietää Huuhkajien hankaluuden, mutta "olemme parempi joukkue"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa EM-karsintojaan 8. kesäkuuta, kun Tampereelle saapuu vieraaksi Bosnia-Hertsegovina. Kahden kierroksen jälkeen lohkossa pisteen Suomea edellä olevan Bosnia-Hertsegovinan päävalmentaja Robert Prosinecki julkisti maanantaina pelaajaryhmänsä Suomea vastaan, ja ex-pelaajasuuruus luottaa porukkaansa Tampereen illassa.

– Meillä on edessä tärkeät pelit Suomea ja Italiaa (11. kesäkuuta) vastaan, ja (ykköstähti)pelikielto on harmillinen juttu. Se kuitenkin antaa jollekulle muulle mahdollisuuden. Suomi on hankala vastus ja odotamme vaikeaa ottelua, mutta uskon meillä olevan ratkaisut (tuohon vaikeuteen). Olemme parempi joukkue ja jos vain yllämme tasollemme, otamme kolme pistettä, Prosinecki mietti maan jalkapalloliiton sivuilla