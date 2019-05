Puolet tavoitteesta täynnä, Hradecky ottaa ilon irti paikasta Mestarien liigassa

Maajoukkuemaalivahti Lukas Hradecky pääsee onnellisena miehenä jalkapallokentiltä eläkkeelle, kunhan pelaa Mestarien liigassa ja yltää Huuhkajien kanssa arvokisoihin. Tavoitteen ensimmäinen osa toteutuu ensi syksynä, sillä turkulaismaalivahdin saksalaisseura Bayer Leverkusen varmisti paikkansa Euroopan seurajoukkuekisojen kärkikastissa.

Leverkusen nousi Bundesliigassa neljänneksi ja eteni Mestarien liigaan voittamalla lauantaina Herthan 5–1 Berliinissä.

– Emme olleet ennen päätöskierrosta kertaakaan neljän joukossa, joten tämä oli meiltä hyvin ajoitettu homma. Saamme olla ylpeitä ja lähteä hyvillä mielin kesälomille. Ensi syksynä on tarjolla Mestarien liigassakin mahtavia pelejä, Hradecky intoili STT:n haastattelussa.

Hradecky siirtyi Leverkuseniin viime kesänä. Nyt hänen ei tarvitse miettiä, olisiko sittenkin pitänyt suunnata Englantiin tai jonnekin muualle.

– Yksi tavoite on ollut nimenomaan se, että saisin pelata Mestarien liigassa.

Hradeckyn joukkue juhli onnistumista Kuningaspaikka-juhlapaidoissa, mutta Hradecky oli luovuttanut omansa faneille katsomoon.

Leverkusenin kanssa viimeisestä Mestarien liigan paikasta tappeli myös Hradeckyn entinen seura Eintracht Frankfurt.

– Kaikkea hyvää sillekin seuralle, mutta kyllä se olisi ottanut aivoon, jos Eintracht olisi vienyt meiltä paikan. Tämä oli syy, miksi tulin Leverkuseniin. Meillä oli vaikea syksy, mutta keväällä lunastimme odotukset, Hradecky myhäili juhlatunnelmissa.

Ratkaisupelissä Hradecky pääsi suhteellisen helpolla, vaikka Herthan Valentino Lazaro teki ottelun alussa isännille onnekkaan 1–1-tasoitusmaalin.

– Tämä on ollut pelimme kuva viime aikojen matseissa. Olemme aluksi kaivaneet itsellemme kuoppaa, mutta lopussa olemme päässeet pelaamaan vapaammin. Meillä on niin paljon laatua yläkerran pelaajissamme, Hradecky kertoi.

Seura vie juhlimaan ryyppyreissulle

Hradecky pelaa ennen kesälomaansa Huuhkajien kesäkuiset EM-karsintaottelut Bosnia-Hertsegovinaa ja Liechtensteinia vastaan.

– Nopea kuntojakso vielä ja sitten maajoukkueen kaksi peliä. Turkuun tulen varmaan joskus viikon päästä, sillä lähdemme joukkueen kanssa jonnekin juhlareissulle. Se on ryyppyreissu, mutta en tiedä vielä, mitä seura on suunnitellut. Kalenteri on käsketty pitää vapaana, Hradecky kertoi.

Leverkusenin fanit ovat innokkaita, mutta noin 40 kilometrin päässä Düsseldorfissa asuva Hradecky voi viettää vapaa-ajallaan tavallista elämää.

– Düsseldorfissa saan olla ihan tavallisena kadun tallaajana, eikä kulkemisia tarvitse rajoittaa. Düsseldorfissa ollaan kiinnostuneita vain paikallisen Fortunan pelaajista. Olen ottanut kaupungilla vapaasti bisseäkin, Hradecky kuvasi.

Leverkusen aloittaa valmistautumisensa uuteen kauteen jo heinäkuussa, joten kovin paljon lomaa Hradeckylle ei jää.