Yhdysvallat haastaa Venäjän MM-puolivälierässä – ilman kahta tärkeää hyökkääjää

Jääkiekon miesten MM-turnauksen alkulohkonsa pistemenetyksittä voittanut Venäjä ja Suomen lohkossa neljänneksi sijoittunut Yhdysvallat selvittävät välieräpaikan Bratislavassa kello 17.15 Suomen aikaa alkavassa MM-puolivälierässä. Yhdysvallat joutuu peliin ilman kahta kärkipään hyökkääjää, sillä sekä Dylan Larkin että Derek Ryan ovat ottelusta sivussa.

Yhdysvaltain jääkiekkoliitto kertoo, että Larkin ja Ryan loukkaantuivat alkulohkon päätöspelissä Kanadaa vastaan tiistaina. Larkin kokosi seitsemässä lohkopelissä tehot 3+2, ja maaleista kaksi kirjattiin voittomaaliksi. Ryan pelasi myös seitsemässä pelissä kooten tehot 1+3.

Amerikkalaisten kokoonpanoon palaavat Kanada-pelin huilanneet Jack Hughes ja Christian Wolanin. USA:n maalilla pelaa Cory Schneider, joka otteli alkulohkossa viisi peliä torjuntaprosentilla 92,41.

Venäjä jyräsi lohkovoittoon seitsemällä kolmen pisteen voitolla ja maalierolla 36–7, ahneimpinaan NHL:n tämän kauden pistekärki Nikita Kutsherov (6+9), Nikita Gusev (3+9) ja Jevgeni Dadonov (7+3). NHL-tykki Aleksandr Ovetshkin jäi lohkopeleissä kahteen maaliin ja yhteen maalisyöttöön. Venäjän maalilla puolivälierässä pelaa Andrei Vasilevski, joka torjui lohkovaiheessa viidessä pelissä prosentilla 94,57 ja kahdella nollapelillä.

Kosicessa vastakkain Kanada ja Sveitsi

Kosicen alkuillan puolivälierässä kohtaavat Suomen lohkon voittanut Kanada ja Sveitsi, B-lohkon neljäs. Lohkossa vain avauspelinsä Suomelle hävinnyt Kanada on ilman lohkovaiheen ykköspistemiestään Anthony Manthaa, joka sai pelikiellon USA:n Colin Whiten runnomisesta tiistain ottelussa. Kanadan maalivahtina Sveitsiä vastaan on ykkösvahti Matt Murray (torjuntaprosentti 92,1 neljässä MM-pelissä), viime vuonna MM-hopealle pelanneen Sveitsin vahtina on puolestaan Leonardo Genoni, joka pysäytti alkulohkossa kolmessa pelissä kiekkoja prosentilla 94,25.

MM-turnauksen kaksi muuta välierämaata ratkaistaan illan peleissä Suomi–Ruotsi ja Tshekki–Saksa. Pelit alkavat kello 21.15 Suomen aikaa.