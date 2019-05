Cocks vei jännityssarjan ratkaisun – käsipallomestaruus tuli seitsemännen kerran peräkkäin

Riihimäen Cocks vei seitsemännen käsipallon miesten Suomen mestaruuden putkeen, kun se löi lauantaina Riihimäellä viidennessä ja ratkaisevassa SM-loppuottelussa Dickenin 19–17 (10–6).

Cocksilla oli lopussa samaan aikaan peräti kolme pelaajaa jäähyllä, mutta silti Teemu Tamminen taisteli väkisin ratkaisevaan lukemaan 18–15 puolitoista minuuttia ennen loppua. Tamminen pelasi 400. pääsarjapelinsä ja kaiken huipuksi voittomaali oli hänen uransa 2 700:s osuma SM-liigassa.

– Se maali maistui. Siinä oli kaikki pelissä. Pakko oli tehdä, kun ei voinut enää kenellekään syöttää, pelissä yhteensä neljä maalia tehnyt Tamminen sanoi.

– Tuomareilta ei tullut mitään apuja. Ne sanoivat aiemmin, että me harjoittelemme muutenkin niin paljon, Tamminen jatkoi.

Tamminen on ollut mukana Cocksin kaikissa 11 mestaruudessa ja 15 peräkkäisessä mitalissa.

– Voittaminen on kivaa. Tämä oli tiukin finaalisarja, mutta eivät nämä ole ikinä helppoja. Dicken on myös kehittynyt. Tämä oli viimeinen peli tässä hallissa (Urheilutalo), Tamminen sanoi.

Cocksin ykkössankari oli maalivahti Vitali Shitsko, joka venyi moneen paraatipelastukseen. Tammisen tavoin neljään maaliin ylsi Andrei Novoselov.

"Duunia, duunia ja taas kerran duunia"

Cocksin menestyksen kulmakivi on puheenjohtaja ja manageri Jari Viita, joka oli mestaruusjuhlien aikana muualla työtehtävissä.

– Tarkoituksena on saada jatkumoa. Nostamme 4–5 junioria ensi kauden ryhmään, mutta joudumme käyttämään myös ulkomaalaisvahvistuksia. Nico Rönnberg oli lähellä lähteä ammattilaiseksi, Viita kertoi.

– Kaiken takana on pitkäjänteistä työtä. Hyvät taustajoukot ja talkootyöntekijät. Ei tässä ole mitään taikatemppuja. Duunia, duunia ja taas kerran duunia. Olemme kehittäneet toimintaa koko ajan.

Cocks pelasi kauden aikana liki 70 ottelua.

– Pojat on väsyneitä. Kysymys kuuluu onko menty jo yli pelimäärässä, Viita pohti.

Tamminen pelasi maajoukkuepelien kanssa yli 70 matsia.

– Bensa on lopussa. Vasen ranne ja peukalo ovat kipeänä. Pelejä on ihan liikaa, mutta aina kun on peli, aina haluan pelata, Tamminen arvioi.