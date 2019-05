Suomi ja Kanada aloittivat jääkiekon MM-kisat – ja myös päättävät

Jääkiekon Slovakian MM-kisoissa sulkeutuu ympyrä mielenkiintoisella tavalla. Turnauksen ensimmäisessä ottelussa kohdanneet Suomi ja Kanada myös päättävät kisat Bratislavan finaalipelissä.

Kosicen samasta A-alkulohkosta aina loppuotteluun saakka yltäneet joukkueet ovat perustaneet pelinsä tiukkaan puolustukseen. Kanada on päästänyt yhdeksässä ottelussa 14 maalia, Suomi yhden enemmän.

Maalivahtivertailussa finaalimaiden ykkösvahdit ovat torjuntatilastossa tasaväkisiä. Kanadan Matt Murray on torjuntaprosentillaan 93,37 maalivahtipörssissä neljäntenä ja Suomen Kevin Lankinen lukemallaan 93,25 viides.

Tilastoissa suurin ero Kanadan eduksi on ylivoimapelin tehokkuudessa. Tilastoa selvästi johtavan Kanadan ylivoiman onnistumisprosentti on peräti 50, sillä A-alkulohkon voittaja on tehnyt maalin 20 ylivoimastaan kymmenessä. Suomi on ylivoimatilastossa kahdeksantena hieman yli 23:n onnistumisprosentilla.

Alivoimapelissä Suomi on eliminoinut vastustajan paremmin kuin Kanada. Tilastoviitonen Suomi on pitänyt alivoimalla maalinsa puhtaana lähes 81-prosenttisesti, kun seitsemäntenä olevan Kanadan prosenttilukema on 78,57.

Suomi on pitänyt jäällä hermonsa kurissa. Sille on tuomittu jäähyjä keskimäärin vähiten yhdessä Yhdysvaltojen kanssa, vain neljä minuuttia ottelua kohti. Tilastonelosella Kanadalla keskimääräinen minuuttimäärä on kahden kymppiminuuttisen rasittamana kymmenen.

Kanada on avausottelun Suomi-tappionsa jälkeen mättänyt osumia sellaisella innolla, että sen koko turnauksen maaliero on 44–14, Suomella 28–15. Kanadalla on kisoissa ennen finaalia 17 eri maalintekijää, Suomella 16.

Maalinteon tehokkuudessa Kanada on turnauksessa neljäntenä osumaprosentilla 12,87. Suomi on vertailussa vasta kymmenes lukemalla 8,89.