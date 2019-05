St. Louis haastaa Bostonin NHL:n finaaleissa, Rask haluaa pysyä rauhallisena ja nauttia

Monien Boston Bruinsin kannattajien katseet kääntyvät maalivahti Tuukka Raskiin, kun jääkiekon NHL:n finaalisarja pääsee vauhtiin Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä.

Maalivahdit ovat usein suuressa roolissa – hyvässä tai pahassa – eikä Bostonin Rask tee poikkeusta sääntöön. Hienon kevään pelannut Rask on yksi vahvimmista ehdokkaista pudotuspelien arvokkaimman pelaajan palkinnon eli Conn Smythe Trophyn voittajaksi.

Finaalisarjassa Boston saa vastaansa St. Louis Bluesin, jonka kausi on ollut kasvutarina vailla vertaa. St. Louis pelasi heikon alkukauden, ja päävalmentaja Mike Yeo sai marraskuussa potkut. Tilalle tuli Craig Berube, jonka komennossa joukkue on edennyt finaaleihin.

Raskilla on aiempaa kokemusta NHL:n loppuotteluista. Kaudella 2010–2011 hän juhli Stanley Cupin voittoa. Tuolloin tarjolla oli tosin sivuosa, kun Tim Thomas sai torjuntavastuun.

Kaksi vuotta myöhemmin Rask pelasi hienon kauden, mutta Boston taipui finaaleissa Chicagolle.

– Kun ikää kertyy, ymmärtää, ettei näitä mahdollisuuksia tule liian usein. Sitä vain yrittää pysyä rauhallisena. Kokemus auttaa siinä, Rask sanoi Bruinsin kotisivujen videohaastattelussa.

"Tämä on vain jääkiekkoa"

Useimpien asiantuntijoiden papereissa Boston on finaalisarjan voittajasuosikki.

Raskin lisäksi Bostonin organisaatiossa on suomalaispuolustaja Urho Vaakanainen, joka ei ole pelannut lokakuun jälkeen yhtään NHL-ottelua. St. Louisissa ei pelaa suomalaiskiekkoilijoita.

Rask ei nosta itseään tai edes finaalisarjaa määräänsä enempää jalustalle.

– Tämä on vain jääkiekkoa. Tuskin niin moni jääkiekkoväen ulkopuolella edes tietää, että tämä on menossa. Vain kaksi joukkuetta on jäljellä, joten olen onnekkaassa asemassa ja yritän ottaa siitä kaiken irti.

St. Louisin tolppien välissä tulokastorjuja Jordan Binnington on pelannut loistavan kevään.

– Tämä on siistiä. Täytyy valmistautua normaalisti ja tehdä oma juttunsa, Binnington tiivisti seuran kotisivujen videohaastattelussa.

Bostonin pistetykki pudotuspeleissä on ollut Brad Marchand, joka on kerännyt 17 ottelussa tehot 7+11=18. St. Louisin pisterohmu on ollut Jaden Schwartz, jonka saldo 19 ottelusta on 12+4=16.

Mestaruus irtoaa neljällä voitolla. Boston isännöi ottelusarjan kahta ensimmäistä peliä.