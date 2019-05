Salibandyhallinnan hukannut Ruotsi hakee apua Suomesta – Kytöhonka mukaan maajoukkueen valmennukseen

Salibandyn miesten maailmanherruuden naapurilleen Suomelle menettänyt Ruotsi on ottanut miesten maajoukkueensa valmennukseen apua ulkomailta, ensimmäistä kertaa kautta aikain. Ja apua haetaan tietysti mistäs muualtakaan kuin Suomesta, jolle Ruotsi hävisi MM-finaalit sekä 2016 että 2018.

Ruotsin salibandyliitto tiedotti tiistaina, että Perttu Kytöhonka on sinikeltaisten valmennustiimissä kohti valmistautumista Helsingissä pelattavaan vuoden 2020 MM-turnaukseen. Kytöhongan päätehtävä on scouttaus eli vastustajien sekä omienkin pelaajien tarkkailu. Lisäksi hän on mukana valmennuksen suunnittelussa.

– Ideoiden tuomista (Ruotsin) kuplan ulkopuolelta. Ruotsalaiset ajattelevat, ettei tässä voi kuin voittaa. Itse olen ylpeä, että olen saanut tällaisen mahdollisuuden, Kytöhonka sanoi STT:lle.

Kytöhonka jatkaa toimessaan TPS-salibandyn valmennuksen kehityspäällikkönä. Maajoukkueista hänellä on kokemusta viime MM-kisoista, jolloin hän oli Latvian apuvalmentajana.