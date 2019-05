Kaapo Kakon drafti-kilpailija tapasi ykkösvaraajan – muttei saanut varmistusta kärkipaikasta

Juhannuksena järjestettävä NHL-jääkiekkoliigan vuosittainen uusien pelaajien varaustilaisuus eli drafti on suomalaisittain erittäin odotettu, sillä Kaapo Kakko varataan taalaliigaan aivan ensimmäisten joukossa. Käytännössä on selvää, että ensimmäisenä varaava New Jersey Devils ottaa joko Kakon tai yhdysvaltalaisen suurlupauksen Jack Hughesin.

Devils ei ole paljastanut suunnitelmiaan, ja seuran suu oli supussa myös seurajohdon jututtaessa Hughesia NHL:n draftia edeltävällä testileirillä Buffalossa. – En saanut mitään vihjeitä, mutta tapaaminen sujui hyvin. Oli hauska tavata, ja varmasti vielä pääsen tutustumaan heihin (Devils-edustajiin) paremminkin ennen draftia, Hughes kertoi keskiviikkoisesta "työhaastattelusta" NHL:n sivuston mukaan. Mainos alkaa Mainos päättyy Hughes, 18, olisi "todella innoissaan", mikäli tulevaksi työnantajaksi tulisi New Jersey Devils. Nuori mies uskonee näin käyvän, sillä itseluottamusta tuntuu riittävän. – Uskon sydämessäni, että olen tämän draftin paras pelaaja. Ja olen valmis NHL:ään.