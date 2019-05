Piispanen viilasi nollatuulessa sadasosan satasen ennätyksestään: "Seitsemän kuukautta on hinkattu ensimmäistä kymmentä metriä"

Paralympiavoittaja Toni Piispanen rikkoi ratakelauksessa neljän vuoden takaisen satasen ennätyksensä, kun hän kelasi torstaina Sveitsin Arbonissa matkan aikaan 20,46. Piispanen kisaa T51-luokassa ja on Sveitsin-kiertueella kovassa kevätkunnossa.

Piispanen paransi entistä ennätystään yhden sekunnin sadasosan. Tulos syntyi nollatuulessa, mutta neljä vuotta vanhassa ennätyskelauksessa myötätuulta oli 1,8 metriä sekunnissa.

– Aika on nollatuuleen tosi kova, ihan huippusuoritus. Seitsemän kuukautta on hinkattu ensimmäistä kymmentä metriä, ja lähtö on nyt paras, mitä se on koskaan ollut. Se on avain, Piispanen kertasi Urheiluliiton tiedotteessa.

Piispanen pelkäsi, että starttiharjoitteluun panostaminen olisi vaikuttanut maksiminopeuteen, mutta toisin kävi.

– Maksiminopeus nousi. Kaikki osa-alueet ovat tosi hyvin. Odotan ensi viikonlopusta vielä kovempaa, Piispanen kertoi.

Suomalaiset kisaavat Arbonissa vielä viikonloppunakin Sveitsin avoimissa mestaruuskilpailuissa. Alppimaan kiertue alkoi viime viikolla Nottwilista.

Torstaina Piispanen voitti kaksi matkaa, sillä ennen satasta hän vei nimiinsä 200 metrin kisan. Siinä hän kävi tiukkaa taistoa tutun kilpakumppanin, Belgian Peter Genynin kanssa, kunnes käänsi viimeisellä 30 metrillä tilanteen edukseen. Piispasen voittoaika oli 38,76, ja Genyn hylättiin lopulta alun ratarikon vuoksi.

Leo-Pekka Tähti alitti tällä kaudella ensimmäistä kertaa 14 sekuntia sadalla metrillä. Porilainen urakoi T54-luokassa torstaina kolme matkaa, ja päätti rupeaman satasen voittoon ajalla 13,99.

– Jälleen kerran oli vähän nihkeä startti. Eka 50 metriä ei ollut mikään kauhean kummoinen, mutta loppu oli todella vahvaa, Tähti kertoi ja sanoi olevansa tyytyväinen maksiminopeuteensa.

Suomen menestyksekkäin paraurheilija arvioi, että hänellä ongelmia on kiihdytyksessä. Se ilmeni satasen lisäksi etenkin 400 metrillä, jolla Tähti oli kahdeksas.

Sen sijaan 200 metrin voittokelausta hän piti päivän parhaanaan.

– 200 oli ihan ok, virheetön suoritus, voitto lämmittää. Oli ihan hyvä tiukka kisa. Hyvä suoritus, Tähti sanoi.

Voittoisasti Arbonissa kelasivat suomalaisista myös Henry Manni, joka oli nopein T34-luokan 200 metrillä sekä Amanda Kotaja, joka voitti T54-luokan 200 metriä.