Kurditaustainen Serwa Mohammadi lyö lujaa kehässä – "Nyt en halua elämässäni mitään muuta kuin SM-kultamitalin"

Kurditaustainen naisnyrkkeilijä Serwa Mohammadi tanssii, väistää ja lyö.

Tampereen Voimailuseuran Mohammadi liikehtii kehässä keskittyneesti, heti näkee nyrkkeilyn ottaneen hänestä väkevän otteen. Ja Mohammadi on vastavuoroisesti ottanut pitävän otteen nyrkkeilystä. Hän on ehtinyt iskeä jo kolme SM-hopeaa.

SM-kulta Serwa Mohammadilta, 23, uupuu. Sen voittaminen taitaa tällä erää kiinnostaa häntä yli kaiken.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Todellakin. Nyt en halua elämässäni mitään muuta kuin SM-kultamitalin. Sen saamiseen teen kaikkeni, Serwa Mohammadi (oik. Serwa Abdulmohammadifar) sanoo tamperelaisen Nääshallin kahviossa.

Mohammadi saapui Suomeen kiintiöpakolaisena. Hän on lähtöisin samalta suurelta pakolaisleiriltä kuin vapaaottelija ja entinen vapaapainija Makwan "Maku" Amirkhani.

Mohammadi on Iranin kurdi, ja hänen lähtöalueillaan kamppailulajit – etenkin nyrkkeily ja paini – ovat todella suosittuja. Mutta on ihan eri asia, harrastaako lajia mies vai nainen. Kulttuuri Iranissa ja sen naapurivaltioissa on korostetun mieskeskeinen.

– Iranissa ja Kurdistanissa on iso ero perinneasioiden ja historiasta pohjaavien käytäntöjen suhteen. Kävin vuonna 2006 Iranissa, ja kyllä minua kiusasi, kun minun piti käyttää tiukkaan sidottua huivia siellä – olinhan vain 11-vuotias. Kurdistanissa on vapaampaa, siellä on jopa ollut lehdissä juttua minusta nyrkkeilijänä, hän kertoo.

Sitkeitä taistelijoita

Naisnyrkkeily samoin kuin naispaini ovat uusia asioita koko maailmassa. Voi pohtia, että olisivatko nuo lajit Suomessakaan lyöneet läpi nykyisellä tavalla ilman Mira Potkosta ja Petra Ollia.

Mohammadi arvostaa seurakaveriaan Mira Potkosta yli kaiken.

– Kun sparraan Miraa, saan itsestäni enemmän irti kuin milloinkaan muulloin. Mira on tehnyt valtavasti työtä naisnyrkkeilyn eteen. Kehässä ja katsomossa on nyt enemmän naisia kuin kai koskaan ennen, Serwa Mohammadi pohdiskelee.

Ovatko kurdit taistelijoita?

– Kyllä me olemme. Ja myös sitkeitä. Olen nyrkkeillyt kuuden vuoden ajan, mutta käytännössä olen ollut kilpakehässä kai vain kolmisen vuotta. Olkapääni on leikattu kahdesti, myös muita vaivoja on minulla ollut. Nyrkkeily on niin vahva asia sisälläni, että en lyö hanskojani tiskiin, vaikka mikä tulisi, Mohammadi vastaa.

Ei kesälomaa

Serwa Mohammadi ottelee 57-kiloisissa.

– Tuo painoluokka sopii minulle. Olen oppinut viime aikoina ravinto- ja painonpudotusasioista. Nyt nyrkkeily on monella lailla minulla mallillaan.

Serwa Mohammadi sanoo olleensa varhaisnuoruudessaan vilkas, jopa villi. Hän toteaa itsestään yhä löytyvän temperamenttia.

– Tosin sekä nyrkkeily että työni ovat rauhoittaneet minua paljon. Työskentelen henkilökohtaisena hoitajana kahdessa eri paikassa. Hoidan ihmisiä, joiden on vaikea toimia itse.

Serwa Mohammadi nyrkkeilee kesäkuun alussa kansainvälisessä turnauksessa Latviassa:

– En pidä nyrkkeilystä lainkaan kesälomaa. Siihen minulla ei ole varaa.