Ukkosmyrskyt sotkivat golfin naisten Yhdysvaltain avoimia – salama iski puuhun

Ukkosmyrskyt keskeyttivät golfin naisten Yhdysvaltain avointen toisen kierroksen kahdeksi tunniksi Charlestonissa Etelä-Carolinassa. Lopulta kierros jäi osalta pelaajista kesken pimeyden takia, ja se on määrä pelata loppuun Suomen aikaa lauantaina iltapäivällä.

Kierroksen aikana koettiin pelottava hetki, kun salama osui 18. väylän vieressä olleeseen puuhun. Puun lähellä oli useita ihmisiä, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Kilpailun kärjessä on Japanin Mamiko Higa, joka on kahden kierroksen jälkeen yhteistuloksessa 136 lyöntiä. Tulos on kuusi lyöntiä alle kentän ihannetuloksen. Yhdysvaltain Jessica Korda on toisena lyönnin Higaa perässä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Higa pelasi toisen kierroksen 71 lyönnillä eli par-vauhdissa.

– Olen todella iloinen, koska pystyin päättämään kovan päivän birdieen, Higa sanoi.

Yhdysvaltain avoimet on naisten kauden toinen arvoturnaus. Kilpailussa ei ole mukana suomalaisia.