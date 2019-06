Nadal ja Federer jatkoon Ranskan avoimissa – kohtaavat välierässä

Tenniksen Ranskan avointen miesten kaksinpelissä nähdään erityisen herkullinen välierä, kun lajilegendat Rafael Nadal ja Roger Federer asettuvat vastakkain. Puolustava mestari ja turnauksessa jo 12. titteliään jahtaava Nadal peittosi puolivälierässä Kei Nishikorin helposti 6–1, 6–1, 6–3 ja Federer kaatoi sveitsiläisten tiukassa kohtaamisessa Stan Wawrinkan 7–6 (7–4), 4–6, 7–6 (7–5), 6–4.

Federerille, 37, välieräpaikka on grand slam -turnauksissa uran 43:s ja Ranskassa kahdeksas. Hänestä tulee vanhin miesten grand slam -välieräpelaaja sitten 39-vuotiaan Jimmy Connorsin ja vuoden 1991 US Openin.

Nadal on kaksikon kohtaamisissa edellä voitoin 23–15, mutta Federer on voittanut viisi viimeisintä kohtaamista. Nadal on toki vienyt kaksikon viidestätoista massaottelusta 13, ja Ranskan avoimissa espanjalaishirmu on voittanut Federerin jokaisessa viidessä kohtaamisessa. Edellisen kerran he kohtasivat Roland Garros -tennispyhätössä kahdeksan vuotta sitten, jolloin Nadal voitti loppuottelun neljässä erässä.

– Täydellisin unelma olisi voittaa tämä turnaus, mutta muut pelaajat eivät ole samaa mieltä kanssani. Vaikeaa se on, mutta uskon siihen silti, Ranskan avoimiin neljän vuoden tauon jälkeen tänä vuonna palannut ja turnauksessa upeasti esiintynyt Federer jutteli.

Nadalin ottelu japanilaista Nishikoria vastaan oli yksipuolinen näytös. Seitsemänneksi sijoitettu Nishikori oli selkeän uupunut, sillä hän oli taistellut kaksi edellistä kierrosta viisieräisten ottelujen myötä.

– Tasoni on pysynyt erittäin hyvänä läpi turnauksen. Hienoa päästä pelaamaan jälleen yksi päivä, Nadal totesi.

Toinen välieräpari ratkeaa keskiviikkona, jolloin pelataan puolivälierät Novak Djokovic– Alexander Zverev ja Dominic Thiem– Karen Hatshanov.

Naisten kaksinpelissä nähdään puolestaan pieni harvinaisuus. Johanna Konta ei ollut voittanut yhtään ottelua Ranskan avointen pääsarjassa ennen tämän vuoden turnausta, mutta nyt 28-vuotias brittipelaaja on jo välierissä. Konta kukisti puolivälierässä Yhdysvaltain seiskasijoitetun Sloane Stephensin 6–1, 6–4, ja hän on ensimmäinen brittiläinen naispelaaja Ranskan avointen välierissä sitten Jo Durien ja vuoden 1983.

Turnauksessa 26:nneksi sijoitettu Konta kohtaa välierässä voittajan ottelusta Marketa Vondrousova Tshekki–Petra Martic Kroatia (31).