Milla Sonik löi tähtitamma Ranch Kellyn Vermossa

Hannu Torvisen ajama Ranch Kelly koki yllätystappion keskiviikkoiltana Vermon Tammatähti-lähdössä.

Olli Koivusen ohjastama Milla Sonik oli esiintynyt Harri-isän valmennuksesta aikaisemmissa kisoissaan pirteästi, muttei ollut pystynyt voittoon vielä tänä vuonna. Tilanteeseen saatiin korjaus makeassa paikassa, kun keulaan päässyt Milla Sonik vastasi haastetta heittäneelle Ranch Kellylle, ja pakeni lopussa ylivoimavoittoon.

– Ranch Kelly kun tuli rinnalle, hevoseen tuli lisää virtaa, ja se tuntui käteen hyvältä, Olli Koivunen kertoi.

– Tamma voitti ylivoimaisesti, ja jäi tunne, että jos joku olisi tullut rinnalle, olisi varaa ollut. Aika mielenkiintoista!

Hannu Torvinen kommentoi kaksinkertaisen ME-tamma Ranch Kellyn suoritusta.

– Ei meidän hevonen ollut sellainen kuin odotettiin, ja vikaan kurviin Kellyn ongelmat kasaantuivat eniten. Tuommoista se on tehnyt nyt muutaman kerran, että koko kroppa alkaa haroa tyhjää. Ei ole selvää, että mitä on vialla. Onneksi on vielä kolme viikkoa Suur-Hollola-lähtöihin, että saataisiin siellä huippusuoritukset.

Eeti vuoden voitokkain

Jämsäläisen Jouni Törmäsen suojatti Eeti voitti jälleen, tällä kertaa 3 100 metrin Sisusarjan. Törmänen kaasutteli Eetin kanssa kärkipaikalle hyvissä ajoin, josta ori piti varmaan voittoon ennen Tuvikeria.

– Hevosella jäi vaihe päälle, kun jouduin keulaan ajamaan. Se jäi painamaan ohjille, mikä huolestutti. Poika joutui töitä tosissaan tekemään tänään, Törmänen myönsi.

Anita Viitasen kasvattaman Eetin ykköstila oli jo vuoden kahdeksas.

Lahjakkaita nelivuotiaita vilisseessä Derbysarjassa Olli Koivusen ajama Kaptah oli juoksunkulussa onnekas, mutta myös vakuuttava voittaja.

Salamakypärät-lähdössä Anette Antti-Roikon ajokki Ambriel jaksoi vauhtijuoksussa maaliin parhaiten, ja tuloksena oli varma ykköstila.

Voittoihin Toto64-kierroksella pystyivät myös Sheikki ja Leon Coger.

Täysosumalla voitti 400,18 euroa, viidellä oikein sai 4,64 e.