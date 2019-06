Hradecky suuntaa karsintapeleihin laulaen – Huuhkajien ykköstorjujalle kelpaa lauantain ottelusta vain voitto

Suomen jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky tunnetaan huipputorjujana ja rentona tarinaniskijänä. Letkeä linja pitää, kun edessä häämöttää lauantaina Tampereella pelattava EM-karsintaottelu Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan.

Bayer Leverkusenia edustavan Hradeckyn seurajoukkuekausi Saksan Bundesliigassa päättyi vajaa kolme viikkoa sitten. Maalivahti puhkuu pelihaluja.

– On vähän epätavanomaista, että on ollut näinkin pitkä tauko edellisestä pelistä. Tauko on tietyllä tapaa haastava, kun tatsi ehtii vähän hävitä. Maajoukkueen minileiri viime viikolla pelasti, ja nyt ollaan täydessä iskussa, Hradecky sanoi torstaina Helsingissä.

Barcelonassa nauttimassa

Vaisusti kautensa aloittanut Leverkusen ylsi lopulta mukavasti neljänneksi. Sijoitus tietää ensi kaudeksi paikkaa Mestarien liigassa. Bundesliigan päätyttyä Leverkusenin pelaajat suuntasivat Barcelonaan rentoutumaan.

– What happens in Barcelona stays in Barcelona. Menimme kolme päivää ja lauloimme karaokea. Jätkät osasivat nauttia elämästään ja saavutuksistaan, Hradecky letkautti.

Myös Hradecky esitteli Barcelonassa laulutaitojaan.

– Sweet Caroline, se oli biisini, Hradecky sanoi ja viihdytti suomalaistoimittajia lurauttamalla pätkän Neil Diamondin klassikkokappaleesta kesken torstain haastattelun.

Mestarien liigaan pääsy on Hradeckylle iso asia.

– Hymyilytti, kun homma varmistui. Nyt pääsen rastittamaan yhden unelman listaltani pois.

Hradeckyn mukaan elämä hymyilee sekä maajoukkueessa että Leverkusenissa. Hän kuvailee molempia joukkueita "harmonisiksi".

– Kaveriporukka on Leverkusenissa ja täällä Huuhkajissa. Ihan hyvässä paikassa olen tällä hetkellä elämässäni ja urallani.

Dzeko ei ole Messi

Yksi Hradeckyn suurista unelmista olisi pääsy EM-kisoihin. Markku Kanervan valmentama joukkue aloitti karsinnat vierastappiolla Italialle ja vierasvoitolla Armeniasta.

Bosnia ja Hertsegovina on laatujoukkue, joka on kerännyt pisteen Suomea enemmän.

Vieraiden rivejä verottavat Miralem Pjanicin pelikielto ja Sead Kolasinacin loukkaantuminen.

– Jos haluamme kisoihin, Bosnia täytyy voittaa himassa, Hradecky sanoi suoraan.

Monet bosnialaiskatseet kääntyvät AS Roman nimekkääseen hyökkääjään Edin Dzekoon.

– Vastustaja haluaa pelata Dzekolle palloa, ja hän pudottelee sitä muille. Kun vähän antaa prässiä, Paulus (Arajuuri) hengittää niskaan ja tulee muutama kopautus jaloille, ei hän varmaan ole enää ykköspelipäällä. Ei Dzeko mikään (Lionel) Messi ole, Hradecky täräytti.

Jalkapallomaajoukkueen eli Huuhkajien karsintaurakka jatkuu Tampereen ottelun jälkeen tiiviinä, sillä ensi viikolla edessä on vieraspeli Liechtensteinia vastaan.