Tuukka Raskin Boston tarvitsee pakkovoiton – St. Louis aikoo päättää pitkän odotuksen

Jääkiekon NHL:n finaalisarjaa voitoin 3–2 johtavasta St. Louis Bluesista voi ensi yönä tulla pisimpään ensimmäistä Stanley cupin voittoaan jahdannut mestari. St. Louis liittyi NHL:ään vuonna 1967 ja pelasi finaaleissa kolmella ensimmäisellä kaudellaan, mutta hävisi joka kerta. Nyt joukkue aikoo kirjoittaa historiaa 51. NHL-kautensa päätteeksi, mutta ensin pitää kuudennessa finaalissa kukistaa Boston Bruins.

– Kun sarja pitää laittaa poikki, pitää joukkueen pelata parasta peliään. Siinä tehtävässä olemme onnistuneet. Panokset ovat isot, mutta emme piittaa siitä, Bluesin keskushyökkääjä Brayden Schenn kertoi NHL:n suomenkielisillä verkkosivuilla.

Vielä sunnuntaina ennätystä pitää hallussaan Los Angeles Kings, joka St. Louisin tavoin liittyi sarjaan 52 vuotta sitten. Los Angeles odotti mestaruuttaan 44 kautta, kunnes vihdoin voitti vuonna 2012. St. Louisin tavoin pitkään ilman mestaruutta pelanneista Vancouver Canucksilla ja Buffalo Sabresilla on takana 48 kautta.

St. Louis kuului vielä tammikuussa sarjan pohjajoukkoon ja eteni pudotuspeleihin hurjan loppukirinsä ansiosta. Pudotuspeleissä se on raivannut tieltään vastustajan kerrallaan, mutta lähti edelleen finaalisarjaan altavastaajana.

Boston ei kuitenkaan pystynyt pitämään kotietuaan vaan on hävinnyt kotikaukalossaan kaksi peliä. Mestaruuden saavuttamiseksi St. Louisin pitäisi vielä ohittaa suomalaismaalivahti Tuukka Rask, joka on ollut väkevässä vireessä läpi kevään. Hän on päästänyt yli kolme maalia ottelussa viimeksi huhtikuussa. Nyt alla on kaksi peräkkäistä tappiota. Kolme peräkkäistä tappiota suomalainen on kärsinyt viimeksi maaliskuussa.

Vielä kerran kotikaukaloon pääseminen vaatisi Raskilta jälleen huippuottelua ja voittoa St. Louisissa ensi yönä. Bostonille huolta on aiheuttanut puolustajakolossi Zdeno Charan leukavamma, mutta mies vakuuttaa olevansa kunnossa.

– Tunnen oloni hyväksi. Minulla ei ole mitään lääkärin asettamaa rajoitusta pelaamiselle, Chara vakuutti TSN:n julkaisemalla videolla.

Chara ja Rask sekä hyökkääjät Brad Marchand, David Krejci ja Patrice Bergeron muodostavat viisikon, joka oli voittamassa Stanley cupia jo 2011 ja häviämässä finaalit 2013.

– Zdenon merkitys joukkueellemme on suuri. Hän on puolustuksemme selkäranka, Rask kertoi TSN:n mukaan.

Finaalien aikana ovat puhuttaneet muun muassa tuomaritoiminta ja muutama likainen taklaus. St. Louisin ruotsalaishyökkääjä Oskar Sundqvist sai pelikiellon, kun hän teloi toisessa ottelussa Matt Grzelcykin. Viidennessä finaalissa venäläishyökkääjä Ivan Barbashev puolestaan taklasi päähän Bostonin Marcus Johanssonia ja on pelikiellossa kuudennessa ottelussa.

Viidennen pelin jälkeen Bostonin päävalmentaja Bruce Cassidy nosti esille voittomaaliin johtaneen tilanteen, jota edelsi St. Louisin pelaajan tekemä kampitus. St. Louis tietää olevansa tarkkailun kohteena.

– Emme voi antaa tuomareille mitään syytä viheltää jäähyjä. Meidän pitää pysyä pois jäähyaitiosta, hyökkääjä Ryan O'Reilly tuumi ESPN:lle ja mainitsi myös Bostonin vaarallisen ylivoimapelin.