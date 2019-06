Brasilia ja Argentiina haluavat palata maanosansa jalkapallokuninkaiksi

Suomen aikaa varhain lauantaina käynnistyvän jalkapallon Copa American suurimmat voittajasuosikit on nopeasti nimetty: Brasilia ja Argentiina.

Etelä-Amerikan perinteiset jalkapallojätit lähtevät maanosansa mestaruusturnaukseen tarkoituksenaan päättää pitkät kuivat kautensa. Brasilian tuorein Copa American mestaruus on vuodelta 2007 ja Argentiinan vuodelta 1993.

Etenkin Argentiinan odotus on ollut pitkä. Maalla on lähivuosilta takanaan kolme katkeraa finaalitappiota. Vuosina 2015 sekä 2016 se hävisi Copa American loppuotteluissa Chilelle ja 2014 MM-finaalin Saksalle.

Pettymykset ovat olleet suuria. Tuskaa on lisännyt, että Argentiinan joukkue on pullistellut tähtiä, joista kirkkain on Lionel Messi. Yksi kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista on jälleen Copa Americassa mukana, kun turnaus potkaistaan Brasiliassa käyntiin.

Tällä kertaa monien argentiinalaisten odotukset ovat melko maltillisia. Päävalmentaja Lionel Scaloni on uudistanut joukkuetta reippaalla kädellä, ja tuoreessa muistissa on mönkään mennyt viime vuoden MM-turnaus.

Kokemusta Argentiinan ryhmässä edustavat Messin lisäksi muun muassa Sergio Agüero, Angel Di Maria ja Nicolas Otamendi. Scaloni on tehnyt melko paljon pelitapakokeiluja, joten Argentiina on hienoinen kysymysmerkki.

Loukkaantunut Neymar sivussa

Brasilia tulee kotikisoihinsa valtavien odotusten ympäröimänä, vaikka ykköstähti Neymar on loukkaantumisen vuoksi sivussa.

– On sääli, ettei yksi maailman kolmesta parhaasta pelaajasta ole mukana. Messin ja Cristiano Ronaldon jälkeen Neymariin verrattavissa on vain Eden Hazard – paitsi että Neymar on nopeampi, Brasilian päävalmentaja Tite harmitteli AFP:lle.

Tite luottaa kokemukseen, ja Brasilian ryhmässä on iso nippu nimekkäitä pelaajia: Thiago Silva, Casemiro, Roberto Firmino, Dani Alves, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho ja niin edelleen.

Brasilian maalivahtiosasto on todella vakuuttava, sillä tolppien väliin on panna Liverpoolin Alisson tai Manchester Cityn Ederson.

Brasilia pelaa A-lohkossa Bolivian, Venezuelan ja Perun kanssa. B-lohkossa ovat Argentiina, Kolumbia, Paraguay ja kutsujoukkue Qatar. C-lohkossa pelaavat Uruguay, Ecuador, kutsujoukkue Japani ja Chile.

Löytääkö Sanchez vireen?

Brasilian ja Argentiinan ohella suurimpia voittajasuosikkeja ovat Uruguay, Kolumbia ja Chile, joka on voittanut kaksi edellistä Copa Americaa.

Molemmilla kerroilla tärkeässä roolissa oli Alexis Sanchez, jolla on takanaan heikko seurajoukkuekausi Manchester Unitedissa.

Maajoukkuekaverit kuitenkin uskovat hyökkääjänä ja laitapelaajana viihtyvän Sanchezin löytävän vanhan vireensä Chilen paidassa.

– ilman muuta Alexis on maajoukkueelle tärkeä pelaaja. Hän on avainpalanen, keskikenttämies Pablo Hernandez sanoi.

Copa America alkaa Brasilian ja Bolivian välisellä ottelulla.