Teemu Sunisen vierellä jälleen uusi mies – "Oppimissuunta on nyt kuskiin päin"

Ralliautoilun vaisun suomalaiskauden paras kuljettaja vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut Fordin Teemu Suninen. Jokelalainen on rallin MM-sarjan pistetaulukossa kuudentena.

Suninen on ajanut tänä vuonna parhaimmillaan neljänneksi sekä kahdesti viidennelle sijalle. Pedantti suomalaisnuorukainen janoaa kuitenkin kovempia tuloksia. Hänen vierellään istuu tämän viikonlopun Sardinian MM-rallissa jälleen uusi kartanlukija, kun nuotteja lukee kokenut Jarmo Lehtinen.

– Oppimissuunta on nyt kuskiin päin. Mielellään haluan olla se oppiva osapuoli tässä vaiheessa uraa. Se oli varmasti se suurin tekijä taustalla, mikä voi mahdollistaa vielä nopeamman kehityksen, Suninen ruoti jo toista kartturivaihdosta puolen vuoden sisään.

– Tietysti on vaikea tehdä mitään hirmuharppauksia, mutta haluan jatkuvasti kehittyä.

Alkukauden kilpailuissa Sunisen vierellä istui Marko Salminen, jolla ei ollut kokemusta WRC-kilpailuista. Suninen taustatiimeineen etsii Lehtisestä Fiestan pelkääjän paikalle nimenomaan kokenutta kartturia, joka voi auttaa nuotituksessa ja antaa muitakin vinkkejä kisaviikonlopun aikana. Kartturivaihdokseen ei liity mitään dramatiikkaa.

Ensimmäinen kisa on vielä totuttelua

– Viimeksi eilen soitin Markolle eli puheväleissä ollaan. Katsotaan, jos ehtisin käydä kesätauolla vähän hänen kanssaan pohjoisessa treenaamassa ja viettämässä aikaa yhdessä, Suninen totesi.

– Markon kanssa opin näkemään asioita vähän eri tavalla. Kasvoin ottamaan itse enemmän vastuuta. Siinä mielessä se oli hyvä homma.

Yhteistyö Lehtisen kanssa on vielä uunituore, joten Sardiniassa tavoitteet ovat maltilliset.

– Aina siinä on pieni jännitys, kun uusi mies on vieressä. Tietysti Jarmolla on paljon kokemusta, ja hän hommat kyllä osaa. Enempi se on siitä kiinni, miten tottuu ääneen ja miten rytmittämiset menevät, Suninen mietiskeli.

– Vähän on kuivaharjoiteltu viime kauden videoilla. Aina se on kuitenkin eri asia ralliautossa. Kysymysmerkkejä on ilmassa, mutta perjantaina nähdään, mikä on vauhti.