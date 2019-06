L'Equipe: PSG on valmis luopumaan Neymarista

Ranskalainen jalkapallon suurseura PSG on valmis luopumaan tähtihyökkääjä, uutisoi L'Equipe . Brasilialainen Neymar, 27, siirtyi Pariisiin kaksi vuotta sitten Barcelonasta.

PSG kuitenkin haluaa saada Neymarista vähintään 222 miljoonaa euroa, jotka se maksoi hyökkääjästä vuonna 2017. Tämä karsii mahdolliset siirtokohteet todennäköisesti Barcelonaan, Real Madridiin ja Manchester Unitediin.

Neymar on viime viikot ollut kiusallisen julkisuuden kohteena raiskausepäilyjen takia. Mallina työskentelevä brasilialaisnainen on kertonut Neymarin väkivaltaiseksi muuttuneesta käytöksestä muun muassa tv-haastattelussaan, mutta Neymar taustajoukkoineen on kiistänyt tapahtumat ja syyttänyt naista kiristysyrityksestä.

