Mestaruustavoite vei lukkarin porilaisfanien hellittäväksi

Pesäkarhuissa ensimmäistä kauttaan pelaava lukkari Noora Matikka metsästää uransa toista Suomen mestaruutta. Matikka siirtyi viime syksynä Poriin Lappeenrannan Pesä Yseistä. Aiemmin uralla Jyväskylän Kirittärissä Matikan palkintokaappiin kertyi mestaruuden lisäksi kaksi SM-hopeaa.

– Mestaruus on suurin päämäärä. Porissa minuun on tehnyt vaikutuksen vahva fanikulttuuri, pesäpallo on kannattajille iso juttu, Matikka kertoo STT:n haastattelussa.

Pesäkarhut vetää Porissa isoja yleisöjä. Viime kaudella Pesäkarhujen keskiarvo oli yli 1 100 katsojaa, ja tälläkin kaudella useassa ottelussa on ollut yli tuhat katsojaa.

Matikan perheen elämä pyörii pesäpallon ympärillä, sillä aviomies Miikka Matikka pelaa Pattijoen Urheilijoissa. Pariskunnan koti on Jyväskylässä, mutta kesä kuluu Raahessa ja Porissa. Pääasiallinen asuinpaikka vaihtelee peliohjelman mukaan.

Näppien haku kaipaa voimaa

Noora Matikka sanoo olevansa lukkari, joka ei juurikaan ota paineita kaaren kommenteista ja huudoista. Vastustaja ja yleisö yrittävät vaikuttaa lukkarin työskentelyyn, mutta Matikka pysyy tyynenä.

– Varsinkin muutamia vuosia sitten en oikeastaan edes kuullut mitään, sillä keskityin niin täysin omaan tekemiseeni.

– Nykyään kommentteja tulee jo läpikin, mutta en perusta niistä. En ole myöskään lukkari, joka lähtee sanailemaan vastustajan kanssa, keskityn mieluummin omaan tekemiseeni, Matikka kertoo.

Pesäkarhujen lukkari ei ole kärsinyt urallaan lautaskammosta. Asia on kuitenkin käynyt mielessä.

– Onhan sitä tullut jonkun kerran pohdittua, että mitäs jos niin kävisi, sillä kammo saattaa puhjeta kenelle vain. Olen kuitenkin sivuuttanut nuo ajatukset nopeasti, sillä asiaa on turha miettiä etukäteen.

Ominaisuuksiensa suhteen Matikka näkee selkeät kehityskohteet.

– Fysiikkaa täytyy kehittää, ja myös näppien hakuni kaipaa lisää voimaa. Vahvana osa-alueena taas nostan esille taktisen puolen, koen sen olevan kohdallaan, Matikka arvioi.

Naisten ja miesten pelissä eroja

Kaksi kertaa vuoden lukkariksi valittu Matikka opiskelee Jyväskylässä sosionomiksi. Pesäpallo on merkittävä tekijä kotioloissa, kun myös mies pelaa pääsarjassa.

– On tärkeää, että Miikka ymmärtää, miksi joudun olemaan paljon poissa kotona, sillä hänellä ovat asiat samalla tavalla.

– Juttelemme paljon pesäpallosta, mutta suurempia erimielisyyksiä ei ole tullut. Joskus tosin näemme asiat omalla tavallamme, sillä naisten ja miesten pesäpallo on kuitenkin varsin erilaista, viime kaudella vielä sukunimellä Patrikainen pelannut Noora Matikka sanoo.

Talvinen vakava loukkaantuminen pelästytti

Noora joutui helmikuussa kokemaan kauhun hetkiä miehensä vuoksi, sillä Miikka loukkaantui vakavasti hallipelissä. Tilanne sattui Matikan hakiessa syöksykoppia, ja pallo jäi kopparin vartalon alle.

– Pelkäsin todella, mistä on kyse, sillä tilanne oli hyvin erikoinen. Oli karmea hetki, kun kuulin Miikan joutuvan leikkaukseen. Leikkaus paljasti lopulta pallon aiheuttaneen vakavan sisäelinvamman.

– Onneksi kaikki meni lopulta hyvin, ja pelit pyörivät jälleen täysillä meillä kummallakin. Tuo kokemus oli kuitenkin minullekin ikävä, sillä pelkäsin todella sitä, miten tilanteessa lopulta käy, Noora Matikka muistelee.