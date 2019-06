Miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Joel Banks julkaisi tiistaina 18 pelaajan ryhmän, joka matkustaa elokuussa Kiinaan olympiakarsintaturnaukseen. Maajoukkueeseen palaa monta kokenutta pelaajaa, jotka eivät olleet mukana touko–kesäkuun vaihteessa pelatuissa Kultaisen liigan otteluissa. Suomi hävisi kaikki ottelunsa ja putosi Hopeiseen liigaan.

Olympiakarsinnassa Suomi kohtaa Kanadan, Argentiinan ja isäntämaa Kiinan. Ennen sitä maajoukkue leireilee Kuortaneella ja pelaa harjoitusturnauksen Puolassa

– Me lähdemme turnaukseen haastajina, ja meillä on varmasti paljon tehtävää ennen turnausta. Tavoitteeni on käyttää jokainen hetki hyödyksi valmistautumisessa, Banks sanoi Lentopalloliiton tiedotteessa.

