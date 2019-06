NHL rukkasi videotarkistuksen sääntöjä ensi kaudeksi

Jääkiekkoliiga NHL laajentaa videotarkastukset koskemaan kaikkia pelitilanteita, jotka edeltävät maalin syntymistä, mutta eivät vaadi varsinaista sääntötulkintaa. Tallenteita voidaan tarkastella epäselvissä tilanteissa aina, kun maalin päästäneen joukkueen valmentaja niin haluaa. Epäonnistuneista haastoista seuraa kuitenkin aina jäähy.

Vancouverissa järjestettävän varaustilaisuuden yhteydessä tiedotetut sääntömuutokset tulevat voimaan jo ensi kaudella. Käytännössä videolta voidaan tarkistaa, tapahtuiko ennen maalin syntymistä jokin pelikatkon aiheuttava rike, kuten käsisyöttö tai korkea maila. Aiemmin valmentajilla on ollut oikeus haastaa ainoastaan epäillyn paitsion tai maalivahdin häirinnän perusteella.

– Nyt ei puhuta tulkinnanvaraisista tilanteista, eikä tuomitsematta jätetyistä jäähyistä. Kyseessä ovat ainoastaan sellaiset mustavalkoiset tilanteet, joissa voidaan aukottomasti todeta videolta, että ennen maalia olisi kuulunut tulla pelikatko, NHL:n johtoportaaseen kuuluva Bill Daly sanoi liigan verkkosivuilla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Valmentajien haastamisvimmaa suitsitaan jäähyillä. Ensimmäinen epäonnistunut haasto millä vain perusteella tuo kahden minuutin rangaistuksen, ja tätä seuraavat väärät haastot samassa ottelussa johtavat 2+2 minuutin istuntoon kukin.

– Ideana on, ettemme halua liikaa haastoja. Emme halua rikkoa pelin virtausta. Haluamme vain ne haastot, joissa on täydellisen selvää, että räikeä virhe on tapahtunut. Jos kyseessä on "ehkä tapahtui, ehkä ei" -pohdinta, ei silloin pitäisi haastaa. Uskon, että valmentajat ja videovalmentajat omaksuvat tämän, perusteli puolestaan NHL-komissaari Gary Bettman.

Lisäksi NHL antaa tuomareille mahdollisuuden lieventää antamaansa viiden minuutin rangaistusta tavalliseksi kakkoseksi videon perusteella. Korkeissa mailoissa videolta voidaan varmistaa, kuuluiko kasvoihin osunut maila vastustajalle vai loukkaantuneen joukkuekaverille. Jäähy voidaan jälkimmäisessä tapauksessa perua tarkistuksen perusteella.