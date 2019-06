Mersuilla heti vauhti päällä Ranskassa, Bottas piti Hamiltonin pistejohtoa "hallittavana"

Mercedes-kuljettajat Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas pitivät kovinta vauhtia F1-autojen Ranskan gp:n harjoituksissa juhannusaattona. Hamilton ja Bottas olivat päivällä ajetuissa 1. harjoituksissa omilla sekuntiluvuillaan kierrettyään Paul Ricard -radan alle yhden minuutin ja 33 sekunnin. Suomalainen jäi britin kärkiajasta 1.32,738 aavistuksen, 0,069 sekuntia.

Kolmanneksi sijoittuneen Charles Leclercin aika painui yli 1.33:n, ja hän hävisi Hamiltonille lähemmäs neljä kymmenystä. Max Verstappen ajoi harjoitusten neljänneksi nopeimman ajan, mutta eroa kärkeen tuli jo lähestulkoon sekunti.

Kolme kilpailua ilman voittoja ajanut Bottas ei aio luovuttaa Mercedeksen jäsentenvälisissä, vaikka Hamilton onkin repäissyt 29 pisteen kaulan MM-kokonaistilanteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Piste-ero Lewikseen on vielä hallittavissa. Kaudesta on ajamatta vielä 14 kisaa, ja niissä on jaossa paljon pisteitä, joten minun pitää vain yrittää ottaa voittoja ja hyviä pisteitä, Bottas sanoi AFP:n mukaan.

Perjantaina ajetaan vielä toinen harjoitussessio. Aika-ajot ovat ohjelmassa lauantaina, ja Ranskan gp ajetaan Paul Ricardilla sunnuntaina.