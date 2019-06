Andy Murray ja Lopez pudottivat Kontisen ja Peersin finaalista Lontoon nurmella – Kontisella on hyvä fiilis pelistä Wimbledonin alla, vaikka viimevuotinen voitto jäi uusimatta

Suomen Henri Kontinen ja Australian John Peers ovat pudonneet jatkosta Lontoossa tenniksen Queens Clubin miesten ATP-nurmikenttäturnauksessa. Espanjan Feliciano Lopez ja Britannian Andy Murray menivät välierästä loppuotteluun 7–5, 6–7 (5–7), 10–7 -voitolla.

Loukkaantumisensa jälkeen kilpakentille palannut Murray ja Lopez johtivat toisessa erässä syötönmurron jälkeen jo 6–5, mutta Kontinen ja Peers mursivat takaisin ja venyttivät ratkaisun superkatkaisupeliin.

Ottelu kesti tunnin ja runsaat 40 minuuttia. Finaalissa Lopez ja Murray kohtaavat Yhdysvaltain Rajeev Ramin ja Britannian Joe Salisburyn.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Niin kuin eilen, pienestä kiinni. Tänään väärään suuntaan. Ehkä olisin toivonut että oltaisiin palautettu paremmin, ehkä saatu sitä kautta enemmän momentumia, Kontinen selvitti.

– Saatiin hyvin kaivettua toka erä kotiin. Supertiebreak on aina parista pallosta kiinni ja tänään he olivat tärkeissä pisteissä parempia.

Tappiosta huolimatta Kontinen on tyytyväinen yleistuntumaan ennen heinäkuun alussa käynnistyvää Wimbledonia.

– Tuntui että peli on hyvällä mallilla, sekä oma että joukkueena. Vähän on petrattavaa tietyissä jutuissa, koetetaan saada hiottua kaikki kuntoon ennen Wimbledonia.

Kontinen ja Peers voittivat Queens Clubin turnauksen vuosi sitten.

– Vähän erilainen (tunne) tietysti, voitimme täällä viime vuonna. Mutta yleisesti ottaen tunne omasta pelistä on aika lailla sama. Pelasimme aika hyvin, Kontinen totesi.

– Wimbledonissa tulee pidempiä otteluita, se on ainoa paras viidestä -turnaus meille, mikä on vähän erilaista. Täytyy pitää keskittyminen yllä pidempään kuin mihin olemme tottuneet. Siellä on aina hauska pelata, odotan sitä.

Kontinen vahvisti pelaavansa Wimledonissa myös sekanelinpelissä.