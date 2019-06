Autosport: Rovanperälle Toyota-paikka ensi kaudeksi

Asianosaiset eivät vahvista Autosportin tietoja, mutta Rovanperän manageri Timo Jouhki uskoo suojattinsa olevan valmis isompaan vastuuseen. Rovanperä on ajanut Skodalla viime vuodesta lähtien, mutta sopimus mahdollistaa Autosportin mukaan Skodasta irtautumisen tämän vuoden lopussa.

– Skoda on ollut erittäin, erittäin hyvä Kallelle. Hän on testannut paljon ja tilanne on ollut erinomainen, mutta nyt aika on koittanut, Jouhki kertoo Autosportille.

– Halusimme nähdä, kuinka hän kehittyy nuoteissa, tallissa työskentelyssä, median kanssa toimimisessa ja edistyy fyysiseltä kunnoltaan. Ja hän on kehittynyt jokaisella alueella, ehkä jopa enemmän kuin osasimme odottaakaan, Jouhki hehkuttaa.

– Tavoite oli saada hänelle kokemusta kaikista ralleista. Tämän kauden jälkeen hän on kilpaillut kaikissa.

Toyota-päällikkö Tommi Mäkisen mukaan tällä hetkellä on "hieman liian aikaista" puhua ensi kauden kuljettajista. Mäkinen kuitenkin lisäsi, että mietintä kauden 2020 miehistöstä alkaa nyt.

Rovanperä pääsi jo vuonna 2017 testaamaan Toyotan Yaris WRC -autoa, ja spekulaatiot nuorukaisen Toyota-tulevaisuudesta ovat käyneet kuumina siitä lähtien. Managerinsa tavoin Rovanperäkin uskoo olevansa valmis WRC-rooliin.

– Jos kausi jatkuu tällaisena, silloin luulen, että voimme mennä isoihin autoihin, WRC 2 Pro -luokkaa johtava Rovanperä kertoi Autosportille, varoen täsmentämästä "isoa autoa".

Autosport kertoo myös, että Rovanperästä on kiinnostuttu M-Sportilla ja Hyundailla. Citroen sen sijaan pitää Sebastien Ogierin ja Esapekka Lapin.

Toyotaa ajavat tällä hetkellä MM-pistekärki Ott Tänak, Kris Meeke sekä Jari-Matti Latvala.