Washingtonin luottohyökkääjä siirtyy suuremman peliajan toivossa Coloradoon

– Hänellä on jo nuorena pelaajana paljon kokemusta NHL:stä, ja hän on Stanley Cupin voittaja, joka on esiintynyt hyvin pudotuspeleissä. Nyt 24 vuoden iässä hän on vasta tulossa peliuransa parhaisiin vuosiin ja tulee olemaan hieno lisä joukkueeseemme, Sakic arvioi.

Burakovsky ilmaisi halun Washingtonista lähtemiseen jo kesken viime kauden ennen helmikuun lopun siirtotakarajaa, mutta seura ei päästänyt miestä menemään. Ruotsalainen ei onnistunut kivikovassa joukkueessa nousemaan kolmosketjua ylemmäs, mutta nuorekkaassa Coloradossa hänellä on mahdollisuus kärkiketjuihin ja ylivoima-aikaan.

Washingtonin GM:n Brian MacLellanin mukaan Burakovskya ei ollut kesken kauden ja pudotuspelien kynnyksellä järkeä vaihtaa varausvuoroihin, kun joukkueen piti valmistautua ja vahvistua kevään koitoksiin. Kauden jälkeen tilanne oli erilainen, ja pelaajakaupassa Coloradosta Washingtoniin siirtyivät AHL-mies Scott Kosmachuk ja toisen kierroksen varausvuoro ensi vuoden varaustilaisuuteen.

– Jos Burakovsky ei olisi pyytänyt kauppaa, olisin pitänyt hänet mieluummin tässä kolmosketjun roolissa, MacLellan kertoi.

Coloradon suomalaistähti Mikko Rantanen neuvottelee parhaillaan jatkostaan seuran kanssa. Rantasen kolmivuotinen tulokassopimus päättyi menneeseen kauteen.