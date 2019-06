NBA-koripallotähti Kevin Durant vaihtaa seuraa. 30-vuotias Durant kertoi sosiaalisessa mediassa siirtyvänsä Golden State Warriorsista Brooklyn Netsiin.

Liigan parhaisiin pelaajiin kuuluva pieni laitahyökkääjä oli vapaa agentti, sillä hän ei käyttänyt sopimuksessaan ollutta optiota jatkaa Warriorsissa. Durant kertoi tekevänsä Brooklynin kanssa maksimitason sopimuksen, mikä hänen kohdallaan tarkoittaa nelivuotista, 164 miljoonan dollarin arvoista diiliä.

NBA:n sopimussääntöjen vuoksi sopimus voidaan allekirjoittaa virallisesti aikaisintaan ensi lauantaina.

ESPN:n mukaan Durantin kintereillä olivat myös New York Knicks ja Los Angeles Clippers. Knicks ei kuitenkaan ollut valmis tekemään maksimitason sopimusta Durantin kanssa, koska on vielä epävarmaa miten tämä toipuu akillesjännevammastaan.

Päättynyt kausi loppui Durantin osalta ikävissä merkeissä loukkaantumisten takia. Durant loukkasi pudotuspeleissä pohkeensa ja joutui olemaan sivussa yhdeksän peliä. Hän palasi tositoimiin viidennessä NBA-finaaliottelussa Torontoa vastaan, mutta vain 12 minuutin pelin jälkeen hänen kautensa päättyi akillesjänteen repeämään.

Leikkaushoitoa vaatinut vamma on sen verran vakava, että ensi kausi saattaa jäädä Durantilta kokonaan väliin.

Kaksi mestaruutta Warriorsissa

Durantin toivuttua pelikuntoon Brooklynilla on timantinkova hyökkäyskalusto, sillä amerikkalaisviestimien mukaan Kyrie Irving on siirtymässä Brooklyniin Bostonista. Irvingin sopimus olisi nelivuotinen ja arvoltaan 141 miljoonaa dollaria. Brooklyn on saamassa riveihinsä myös DeAndre Jordanin New York Knicksistä.

Durant pelasi Golden Statessa vuodesta 2016, jolloin hän siirtyi Kaliforniaan Oklahoma City Thunderista. Warriorsissa Durant muodosti Stephen Curryn, Klay Thompsonin ja kumppaneiden kanssa yhden NBA-historian tasokkaimmista joukkueista.

Durant voitti seurassa kaksi NBA-mestaruutta 2017 ja 2018 ja valittiin molemmilla kerroilla finaalien parhaaksi pelaajaksi. Durantilla on tilillään myös valinta runkosarjan parhaaksi pelaajaksi vuodelta 2014, jolloin hän pelasi vielä Oklahoma Cityssä.