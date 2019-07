Ruotsalaishyökkääjä Zlatan Ibrahimovic nousi joukkueensa sankariksi Pohjois-Amerikan MLS-jalkapalloliigan ottelussa, jossa Los Angeles Galaxy peittosi Toronton 2–0. Kahdessa edellisessä kamppailussa ilman maaleja jäänyt Zlatan iski tällä kertaa Galaxyn molemmat osumat.

Yhdysvaltain kansallispäivänä torstaina pelatussa ottelussa ihmettelyä herätti Zlatanin paidan selkämys, jossa luki virheellisesti "Irbahimovic".

– Peliasuista vastaava kaveri aloitti näköjään itsenäisyyspäivän juhlinnan jo ennen ottelua. Ihmiset tietävät kyllä nimeni, en ole huolissani siitä, Zlatan vitsaili Los Angeles Daily Newsin mukaan.

Zlatan on toisena MLS-liigan maalipörssissä 13 osumallaan. Kärjessä on Los Angeles FC:n Carlos Vela, jolla on kasassa 17 osumaa.