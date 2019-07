Koripallovalmentaja Mirolyboville pesti Itävallan kärkiseurasta

Suomalainen koripallovalmentaja Anton Mirolybov luotsaa ensi kaudella itävaltalaista Swans Gmundenia. Seura on saavuttanut kahdesti peräkkäin hopeaa Itävallan liigassa.

Viime kaudella Mirolybov, 41, valmensi Luxemburgissa ja sitä ennen kaksi kautta Saksassa.

– Itävallan sarja on rinnastettavissa Saksan Pro A:han. Ensi kausi tulee olemaan minulle näyteikkuna tulevaisuuttani ajatellen. Tavoitteena on olla seurassa pidempään kuin vuoden. On hienoa päästä tekemään töitä todellisessa ammattiorganisaatiossa, Mirolybov sanoi tiedotteessa.

Suomessa Mirolybov oli KTP-Basketin peräsimessä vuosina 2014–2016. Hän on toiminut myös Suomen 20-vuotiaiden miesten maajoukkueen luotsina sekä naisten maajoukkueen päävalmentajana.