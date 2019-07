Paljastus kertoo kummia Kiinan uintitähdestä –tuhosi dopingnäytteensä vasaroimalla

Uinnin MM-kisoja Etelä-Korean Gwangjussa varjostaa kiinalaisen mestariuimarin Yang Sunin dopingkohu, jossa riittää ihmeellisiä käänteitä. Kansainvälisen uintiliiton Finan dopingpaneeli on vahvistanut kolminkertaisen olympiavoittajan ja yhdeksänkertaisen maailmanmestarin kilpailuoikeudet, mutta maailman antidopingtoimisto Wada on jättänyt ratkaisusta valituksen urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen CAS:iin.

Tapauksen tuore äkkikäänne on australialaisen Sunday Telegraphin paljastus, jonka mukaan Sun olisi tuhonnut verinäytteensä vasaroimalla näytepullot rikki.

Sun kärsi kolmen kuukauden kilpailukiellon 2014 kielletyn sydänlääkkeen käytöstä. Vasarahommiin hänen sanotaan heittäytyneen viime syksynä. Finan dopingpaneeli vapautti Sunin epäilyistä tammikuussa, mutta Wada on käynnistänyt tapauksesta prosessin, jota CAS:n on määrä käsitellä syyskuussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tietovuoto on hyvin vahingollinen, Finan toimitusjohtaja Cornel Marculescu kommentoi lehden uutista uutistoimisto AFP:lle.

– Meillä on riippumattoman dopingpaneelin päätös, joka tehtiin aamukymmenestä lähes puoleen yöhön venyneessä käsittelyssä. Paneeli kuuli todisteet, eikä dopingista ole aivan helppo jakaa rangaistuksia vastoin lajiliiton kantaa.

Marculescu kiemurteli kohulta karkuun

Finan dopingpaneeli jätti tammikuussa Sunin tapauksesta 59-sivuiseksi turvonneen raportin. Sunilla on toistaiseksi oikeus osallistua alkavalla viikolla Gwangjunin MM-uinteihin, mutta CAS:n langettava tuomio uhkaisi päättää hänen uransa.

Marculescu yritti lauantaina rauhoittaa tilanteen edes MM-kisojen ajaksi.

– Wada on käyttänyt oikeuttaan valittaa asiasta, mutta Sun on syytön, kunnes toisin osoitetaan. Enkä usko, että tällä asialla on mitään vaikutusta siihen, ketkä osallistuvat kisoihin ja ketkä eivät. Toivon, ettei tästä tule mitään ongelmia, Marculescu pohti tilannetta ennen uintilajien alkua.