Pauliina Polet laittaa kaikki munat samaan koriin – ”Olympiapaikka välkkyy takaraivossa”

Huippu-urheilijan on joskus otettava kaksi askelta taakse pystyäkseen sen jälkeen ottamaan askeleen eteen.

Nuorena tyttönä suomalaisen melonnan eturiviin noussut Pauliina Polet, 26, tekee nyt toista tulemistaan lempilajinsa huipulle.

Ennen kuin Polet vetäytyi 2013 syksyllä takavasemmalle, ehti hän saavuttaa paljon. Palkintokaappiin kertyi muun muassa kosolti SM- ja PM-mitaleita. Niiden lisäksi finaalipaikkoja tuli sekä junnujen EM-kisoissa että aikuisten maailmancupissakin. Yhdessä Anne Rikalan kanssa Polet paineli kaksikossa 200 ja 500 metrillä maailmancupissa heittämällä finaaleihin.

– Aina kun nuorena nousee huipun tuntumaan, se saattaa herkästi tuoda mukanaan lisäpaineita. Odotukset nousivat sekä minulla että muilla. Vetäytymishetkellä en nauttinut enää kilpailemisesta. Koko hommasta hävisi ilo. Eikä maajoukkueessa ollut silloin kovin hyvä henkikään. Se taas oli monen asian summa, Polet sanoo.

Vaikka Polet pitikin muutaman välivuoden, ei hän melomista lopettanut missään vaiheessa.

– Etsin kipinää. Pikkuhiljaa kun ajatukseni selkiytyivät, kipinä löytyi kuin itsestään.

Parempi urheilija kokonaisvaltaisesti

Nyt Tampereella asuva Polet on tehnyt toista tulemistaan vuodesta 2017 lähtien. Jussi Paatosen valmennuksessa oleva Polet on harjoitellut kovaa. Harjoittelua on viilattu onnistuneesti.

– Kaikista tärkein juttu on ollut terveys. Olen saanut treenata runsaat kaksi vuotta ehjänä. Minulla on ollut myös erikseen voimavalmentaja. Se on tuonut harjoitteluun uusia ulottuvuuksia. Olen kokonaisvaltaisesti huomattavan paljon parempi urheilija kuin aikaisemmin. Tekninen osaaminen sekä fysiikkani ovat kehittyneet. Se näkyy selvästi vauhdissa. Uudet ennätykset ovat paukkuneet joka kesä, Polet korostaa.

Poletin vakaa tarkoitus on olla elämänsä parhaassa kunnossa, kun MM-kisat alkavat Unkarin Szegedissä elokuun lopussa.

Rahallinen tilanne melko hyvä

Sen lisäksi Polet unelmoi yhä olympialaisista. Pääsy Tokioon vaatisi jo pientä ihmettä, mutta urheilussa kaikki on mahdollista. Jos Polet painaa MM-kisoissa yksikkökisoissa viiden parhaan joukkoon, lentolippu Tokioon heltiää.

– Karsintatapa on raju. Mutta nyt ei ole oikea hetki luovuttaa. Kausi on sujunut tähän asti hyvin, ja meno on vaikuttanut nousujohteiselta, Tampereen yliopistossa kasvatustieteitä lukeva Polet sanoo.

Vaikka melonta on Suomessa pienen piirin touhua, kuuluu Polet silti siihen onnelliseen urheilijajoukkoon, joka pystyy keskittymään täysillä urheiluun.

– Annan melonnalle kaikkeni. Rahallinen tilanteeni on melko hyvä. Apuraha, liiton ja seuran tuki antavat sellaisen selkänojan, ettei tarvitse murehtia esimerkiksi leireille lähtemistä.