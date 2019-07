Topi Raitanen testaa vauhtiaan vuoristoleirin jäljiltä

Alkuviikosta Suomeen kotiutunut Topi Raitanen kokeilee keskiviikkona Lapinlahden gp-kisoissa vauhtiaan vuoristoleirin jäljiltä. Tavoitteena on oma este-ennätys 8.21,47, vaikkei hänellä ole aiempaa kokemusta kilpailusta heti korkean paikan leirin jälkeen.

– Tulin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomeen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kilpailen näin pian vuoristoleirin jälkeen. Nyt nähdään miten se toimii, Raitanen kertoi tiistaina tilanteestaan Urheiluliiton nettisivuilla.

Raitanen juoksee testinsä Pariisin 2020 EM-kisojen varalta. Jos polvi nousee Lapinlahdella kepeästi, hän matkaa ensi kesänä Pariisin kisoihin suoraan vuoristosta.

– Ratkaisu ei sovellu syksyllä Dohassa käytäviin MM-kisoihin eikä Tokion olympialaisiin, koska niissä pitää ottaa huomioon myös lämpöön sopeutuminen, Raitanen selvitti.

Berliinin 2018 EM-kisojen estefinaalissa kahdeksanneksi sijoittunut Raitanen, 23, juoksi alkukesällä ennätyksensä nurin 1 500 ja 3 000 metrillä sekä esteissä. Päämatkallaan hän alitti myös Dohan MM-kisarajan ja Tokion olympialaisten tulosrajan. Lapinlahdella hän tähtää 8.20:n alitukseen.

– Nyt pitäisi mennä vähän tasaisemmalla vauhdilla, ja 2 000 metrin väliajan pitäisi olla noin viisi sekuntia kovempi kuin Turussa eli siinä 5.34–35. Siitä kerkiää vielä hyville loppuajoille, Raitainen laski.

Korte kirittää Hursketta

Lapinlahden muita tähtiä ovat tekniikkansa uuteen kuosiin taiteillut keihäänheittäjä Antti Ruuskanen, vitosella ennätykseensä tähtäävä kestävyysjuoksija Camilla Richardsson sekä pika-aiturit Annimari Korte, Reetta Hurske ja Matilda Bogdanoff.

Ruuskasen kiikarissa on oma kauden kärki 85,15, jos vastustajat ärsyttävät Euroopan mestaria riittävästi.

Korte on palannut Suomeen harjoitusleiriltään Valenciasta. Hän on vihdoin päässyt eroon jalkakivuistaan.

– Espanjan lämpö auttoi ja se, ettei tarvinnut istuskella kuten alkukauden matkustelujen takia. Odotan juoksevani hyvin, Korte ennakoi Lapinlahden kilpailua.

Korte on alittanut Dohan MM-rajan ennätyksellään 12,93. Hurske on kyennyt temppuun toistaiseksi vain myötätuulessa, ja oma ennätys 12,99 on edelleen sadasosan päässä MM-rajasta.