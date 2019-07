Formula ykkösten MM-sarjassa kilpaileva Alfa Romeo tiedotti keskiviikkona palkanneensa uudeksi tekniseksi johtajakseen ranskalais-saksalaisen Jan Monchaux'n. Monchaux siirtyy uuteen pestiinsä Alfa Romeon aerodynamiikkaosaston päällikön paikalta. Hänen työnsä alkaa virallisesti elokuun alusta. Aerodynamiikkaosastolla Monchaux aloitti viime vuonna.

Monchaux, 41, korvaa tehtävässä Simone Restan, joka jättää Alfa Romeon tämän kuun lopussa. Restan on huhuttu palaavan Ferrarin leipiin.

Alfa Romeon F1-tallissa ajavat Kimi Räikkönen ja italialainen Antonio Giovinazzi. Räikkönen on kerännyt tähän mennessä 25 MM-pistettä ja on kokonaistilanteessa kahdeksantena. Giovinazzilla MM-pisteitä on yksi. Valmistajien MM-sarjassa Alfa Romeo on kuudentena.

