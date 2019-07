Samuel Purola joutuu EM-kisoihin kylmiltään

Pikajuoksija Samuel Purola joutuu arvaamattomassa tilanteessa 19-vuotiaiden EM-kisoihin. Hän rymisteli kaksi vuotta sitten järjestetyissä kisoissa mitaleille sekä 100 että 200 metrillä, mutta Boråsissa kilpailukunto on arvoitus keskikesän sairastelun jäljiltä.

– Flunssassa meni pari viikkoa. Lepo oli aikalailla totaalia, mikä söi aikataulut, Purola kertoo kesäkuun ongelmistaan.

Heinäkuun puolella Purola on päässyt harjoittelemaan, mutta kilpailuja on kertynyt niukasti. Torstaina iltapäivällä juostava 100 metrin alkuerä on Purolan neljäs henkilökohtainen startti tänä kesänä.

– Sairastelusta on jo muutama viikko, ja olen pystynyt tekemään jonkin aikaa hyvää treeniä. Homma on mennyt koko ajan eteenpäin, varsinkin muutamat viime päivät. Mutta minulla ei ole juuri startteja alla, Purola arvioi tilannettaan.

– Siinä mielessä kunto on arvoitus. En tiedä itsekään, mihin pystyn.

Varmuus löytyy vain kilpailemalla

Kaksi vuotta sitten Purola juoksi molempia pikamatkoja. Viime kesänä hän alkoi rakentaa juoksuaan satasen lähdöstä maaliin.

– Nopeuskestävyys on jäänyt vähemmälle, kun olen keskittynyt lähtöön ja kiihdytykseen. Teen pitkiä vetoja taas enemmän, kun nämä asiat on saatu kuntoon.

Purolan täytyy saada ponnistus telineistä ja ensimmäiset askeleet oikeaan asentoon ja jatkaa kiihdytystä riittävän pitkään.

– Lähdössä pitää ponnistaa eteenpäin niin, että voimat suuntautuvat kohti maalia.

Yli 190-senttisen ja 90-kiloisen Purolan mielestä ensimmäiset kymmenet metrit rakentavat koko suorituksen.

– Jos lähtö ja kiihdytys onnistuvat, se parantaa myös maksimijuoksun vaihetta ja kokonaisuutta. Treeneissä homma sujuu, mutta se pitää saada siirrettyä myös kisoihin.

Siihen tarvitaan kilpailuja.

– Lähtö on kehittynyt, mutta tietty varmuus siitä vielä puuttuu. Uskon, että se löytyy, kun pääsen juoksemaan paljon kisoja, Purola uskoo.

– Nyt startteja ei juuri ole. Eikä tarvittavaa rutiinia.