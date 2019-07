Lappi tuskailee autonsa kanssa: "Tuntuu, ettei suorituskyky riitä"

Citroenin Esapekka Lappi lähtee elokuun alussa ajettavaan Suomen MM-ralliin vaikeista lähtökohdista. Helmikuisen Ruotsin osakilpailun toisen sijan jälkeen pieksämäkeläisen kausi on ollut umpisurkea.

Kaksi vuotta sitten Jyväskylässä voittoa juhlinut Lappi on MM-sarjassa vasta yhdeksäntenä. Tänä suvena Lappi ei voittohaaveita elättele.

– En osaa yhtään sanoa, missä olemme vauhdin kannalta. Lähtöpaikka on hyvä, mutta on siellä monta muutakin ukkoa samoilla paikoilla. Tärkeintä olisi päästä maaliin, Lappi totesi.

– Minusta auto sopii Suomen ralliin parhaiten. Siinä mielessä voisi olla lupa odottaa vähän parempaa. Ehkä on kuitenkin järkevintä olla odottamatta mitään, niin ei ainakaan pety pahasti.

Suomalaiskuski haki perjantaina autonsa säätöjä Kuhmoisten kirkonkylän lähellä Keski-Suomessa. Lappi on tuskaillut kilpurinsa asetusten kanssa koko kauden ajan ja sama jatkui myös kotikisan testipätkällä.

– Sanotaanko, että kun on ollut vaikeaa auton säätöjen kanssa, niin ei tähän (koti)kisaan ole yhtään sen helpompaa oikeita säätöjä löytää. Ihan samanlaista hakemista on ollut.

"On sitä miettinyt, tuliko tehtyä virhe"

Lappi vaihtoi täksi kaudeksi ranskalaistiimiin Tommi Mäkisen johtamasta Toyotan rallitallista, jolla on tällä kaudella ollut ehdottomasti nopein auto.

– On sitä miettinyt, että tuliko tehtyä virhe. Tiesin kuitenkin, että Toyota on hyvä ja on sitä edelleen. Oletin, että saan Citroenin sopimaan itselleni ja tehtyä siitä hyvän työkalun. Se on kuitenkin osoittautunut paljon haastavammaksi, mitä alun perin kuvittelin, Lappi summasi.

– Ongelma on se, että jollain toisella autolla ajaisin varmasti kovempaa. Tuntuu, ettei suorituskyky tällä hetkellä riitä.

Lapin ei kuitenkaan auta muu kuin kääriä hihat ja tehdä tallin kanssa entistä rajummin töitä, jotta Citroen C3 istuu jatkossa paremmin suomalaisen käteen.

– Jos asiaa miettii liikaa, niin kaivaa vain itselleen syvempää kuoppaa. Nyt on vain keskityttävä siihen, miten suoritusta pystyy parantamaan. Fakta on kuitenkin se, että tällä tasolla ei paljon voi hanskalla paikata, Lappi tokaisi.