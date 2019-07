Short In Cash ravasi suomalaisomistajille voiton

Stall Nikkanen Oy:n ja MP Silva Oy:n omistama Short In Cash voitti Axevallan perjantairavien päälähdön. Björn Goopin ajama ori ravasi 200 000 kruunun ykkösen Axevalla Maratonissa ja juoksi 4140 metriä aikaan 16,5.

Goop otti startin varmanpäälle ja ajoi keulaan avauskaarteen lopussa. Short In Cash veti helponnäköisesti ensimmäiset kolme kilometriä 1.17-kyytiä kuraisella radalla. Vauhtia tuli päätöskierroksella lisää, ja voitto tuli varmasti .

– Short In Cash on tosi vahva ja sillä on valtava kapasiteetti. Taktiikkana oli, että kiristän vauhtia loppua kohden. Matka oli pitkä ja rata raskas, mutta hevonen selviytyi hienosti tehtävästään, Goop sanoi.

Kankaanpääläinen Erkki Kujansuu sai iloita kasvattamansa Bossy Alleyn voitosta. 5-vuotias ruuna pinnisti Örjan Kihlströmin ajamana 2640 metrin volttilähdössä takamatkalta ykköseksi. Mimmi Elfstrand on hevosen valmentaja. Bossy Alley tienasi 50 000 kruunua tuloksella 16,2/2660m.

Axevallassa ravataan myös lauantaina ja sunnuntaina. Tuore Suur-Hollolan sankari Hachiko de Veluwe nähdään lauantain kultadivisioonassa. Sunnuntaina on vuorossa Stochampionatet, jossa voittaja saa 2,4 miljoonan kruunun palkinnon.